İç Hatlar Uçuşlarında Tavan Bilet Fiyatına Zam Geldi
İç Hatlar Uçuşlarında Tavan Bilet Fiyatına Zam Geldi
İç hatlar ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyat bir kez daha artırıldı. Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat yüzde 30'luk artışla 3 bin 250 TL'ye yükseltildi.
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Airporthaber’de yer alan habere göre; Türkiye’de iç hatlarda tek yön ekonomi sınıfı tavan ücretine yüzde 30'luk bir zam geldi.
Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.
Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.
Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85’ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla 1650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
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