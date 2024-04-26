Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Ekonomik Olguların En Zoru Olarak Nitelendirilen Slumpflasyon Nedir?

Bu denli kötü etkileri olan bir durumun neden ekonomi politikalarının değiştirilmesi ile düzeltilmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu durum bu kadar da basit değildir. Bununla başa çıkmak için hem ekonomik aktivite desteklenmeli hem de enflasyon kontrol altında tutulmaya çalışılmalıdır.