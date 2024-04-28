Avrupa'ya Gitmek İsteyenler Schengen Vizesi Nasıl Alacak? "Schengen Randevuları Mayıs Sonuna Kadar Kapatıldı"
Avrupa'ya Gitmek İsteyenler Schengen Vizesi Nasıl Alacak? "Schengen Randevuları Mayıs Sonuna Kadar Kapatıldı"
Son zamanlarda Türk vatandaşlarının Schengen başvurusu için randevu alma zorluğu artarak devam ederken ret oranları da artmaya devam ediyor. Şimdi ise sürpriz bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek Mayıs ayının sonuna kadar randevuları kapattı.
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Türk vatandaşlarının Schengen krizi devam ediyor.
AB ülkelerine gitmek için alınması gereken Schengen vizesi için yüzde 20'ye yaklaşan ret oranı ile Türkiye, Avrupa'dan tarih boyunca en fazla ret yediği dönemi yaşıyor.
Bazıları ise randevu bulmakta bile zorlanıyor, vize için aylar sonrasına ancak yer bulabiliyor.
Şimdi ise Schengen vize başvuruları ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek Mayıs ayının sonuna kadar randevuları kapattı.
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