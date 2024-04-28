Avrupa'ya Gitmek İsteyenler Schengen Vizesi Nasıl Alacak? "Schengen Randevuları Mayıs Sonuna Kadar Kapatıldı"

Son zamanlarda Türk vatandaşlarının Schengen başvurusu için randevu alma zorluğu artarak devam ederken ret oranları da artmaya devam ediyor. Şimdi ise sürpriz bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek Mayıs ayının sonuna kadar randevuları kapattı.