İyi Parti Ankara İl Başkanı’nın Mansur Yavaş ile İlgili Seçim Öncesi Açıklaması Gündeme Geldi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde İyi Parti ve CHP arasında olabilecek ittifak için Mansur Yavaş’ın “İttifaka ihtiyacım yok, %60 ile kazanıyorum.” dediği ve İyi Parti’nin bu durumdan rahatsız olduğu iddiaları söz konusuydu. Mansur Yavaş Ankara’da seçimi %60 ile kazandıktan sonra şimdiyse İyi Parti Ankara İl Başkanı’nın seçim öncesi bu konu hakkındaki açıklaması gündem oldu.
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İl Başkanı, “Mansur Bey görüşmeye geldi, Sayın Akşener’e Sayın Özel’in selamını iletti.” sözleriyle konuşmaya başladı.
Ardından ise Mansur Yavaş’ın ‘Ankara için bir talebim yok, biz zaten %60’la kazanıyoruz’ dediğini ifade etti.
İşte o anlar 👇
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