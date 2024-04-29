Görüş Bildir
Haberler
Video
İyi Parti Ankara İl Başkanı’nın Mansur Yavaş ile İlgili Seçim Öncesi Açıklaması Gündeme Geldi

İyi Parti Ankara İl Başkanı’nın Mansur Yavaş ile İlgili Seçim Öncesi Açıklaması Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 14:30

İçerik Devam Ediyor

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde İyi Parti ve CHP arasında olabilecek ittifak için Mansur Yavaş’ın “İttifaka ihtiyacım yok, %60 ile kazanıyorum.” dediği ve İyi Parti’nin bu durumdan rahatsız olduğu iddiaları söz konusuydu. Mansur Yavaş Ankara’da seçimi %60 ile kazandıktan sonra şimdiyse İyi Parti Ankara İl Başkanı’nın seçim öncesi bu konu hakkındaki açıklaması gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İl Başkanı, “Mansur Bey görüşmeye geldi, Sayın Akşener’e Sayın Özel’in selamını iletti.” sözleriyle konuşmaya başladı.

İl Başkanı, “Mansur Bey görüşmeye geldi, Sayın Akşener’e Sayın Özel’in selamını iletti.” sözleriyle konuşmaya başladı.

Ardından ise Mansur Yavaş’ın ‘Ankara için bir talebim yok, biz zaten %60’la kazanıyoruz’ dediğini ifade etti.

Ardından ise Mansur Yavaş’ın ‘Ankara için bir talebim yok, biz zaten %60’la kazanıyoruz’ dediğini ifade etti.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın