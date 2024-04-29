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Bir Öğretmen Hamile Öğrencisi İçin Hazırladığı Video Konseptiyle Yaşananların Gerçekliği Sorgulattı

Bir Öğretmen Hamile Öğrencisi İçin Hazırladığı Video Konseptiyle Yaşananların Gerçekliği Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 17:36

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Yurt dışında yaşanan olayda bir öğretmen hamile öğrencisine özel video çekmek için tüm sınıfı seferber etti. Kendi aralarında bir koreografi düzenlemişlerdi ve video sonunda bir sürpriz vardı.

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Bütün öğrenciler tek tek kameraya gelip karınlarındaki balonu patlatıyorlardı. Sonrasında ise öğretmen hamile öğrencisiyle geldi ve içlerinden birinin gerçekten hamile olması izleyenleri şoke etti.

Bütün öğrenciler tek tek kameraya gelip karınlarındaki balonu patlatıyorlardı. Sonrasında ise öğretmen hamile öğrencisiyle geldi ve içlerinden birinin gerçekten hamile olması izleyenleri şoke etti.

O anlar sosyal medyada kısa süre gündem olurken izleyicilerden tepkiler gecikmedi.

O anlar sosyal medyada kısa süre gündem olurken izleyicilerden tepkiler gecikmedi.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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ozzymandias

Bu yaşta hamilelik ne? Öğretmende gerizekalı. Bu arada bzm lise zamanındaki kızların iki katı bunlar ne yiyor ne içiyorlar..