Yıllardır Hayalini Kurduğu Tahttan Hastalığı Yüzünden İnmek Zorunda Kalan Kral Charles Kraliyet Görevine Döndü
Yıllardır Hayalini Kurduğu Tahttan Hastalığı Yüzünden İnmek Zorunda Kalan Kral Charles Kraliyet Görevine Döndü
Kaynak: https://www.cnn.com/2024/04/30/uk/kin...
Kanser teşhisiyle görevine ara veren Kral Charles, tedavisindeki gelişmenin ardından bugün kraliyet görevlerine geri döndü.
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Yıllar sonra en büyük hayali gerçekleşen ve İngiltere Kralı olan Charles tahta çıktıktan sadece birkaç ay sonra kötü haberle gündeme gelmiş ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.
Ocak ayında geçirdiği prostat ameliyatı sonrası erken teşhisle kanser olduğu anlaşılan Kral Charles ile İngiltere Kraliyetinin kötü haberleri dur durak bilmemişti, her geçen gün başka bir olayla resmen çöküşe geçilmişti!
Bu süreçte Charles'ı zaman zaman görevleri için ayaklanmak istemesiyle duymuş olsak da Kate kameralardan olabildiğince uzak durmuş ve endişe saçmaya devam etmişti.
2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesiyle birlikte İngiltere tahtının yeni sahibi olan 74 yaşındaki Charles'ın sağlık durumuyla ilgili pek bir ilerleme kaydedemediği ve saray görevlerini yerine getiremediği için oldukça sinirli olduğu söylenmişti.
Bu süreçte Kate Middleton'un kanser tedavisi hakkında açıklama yapmayan saray kralın sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler vermiş hatta kendisini Paskalya Bayramı ile birlikte aylar sonra halkın karşısına çıkartmıştı.
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Geçtiğimiz haftadan bu yana, sağlık durumu kötüye gittiği iddia edilen İngiltere kralının cenaze törenini düzenlenmeye başladığı iddia edilmiş ve ortalık yeniden karışmıştı!
Bu iddialara bir cevap niteliğinde kamuoyuna açık bir etkinliğe katılan Kral Charles, aynı zamanda bugün görevine geri döndü.
Londra’daki University College Hospital Macmillan Kanser Merkezini ziyaret eden isim tedavisindeki ilerlemeyi gösterircesine kameralara poz verdi.
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