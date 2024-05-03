Aşkı Bulan Bella Hadid İşini Bıraktı! Modellik Sektöründe Çığır Açan İsim Kasabaya Sevgilisinin Yanına Taşındı

“Ve bunu daha önce hiç yapma ya da söyleme fırsatım olmamıştı. Şimdi biri beni fotoğraflarda gördüğünde mutlu göründüğümü söylüyorsa, gerçekten öyleyim. Kendimi daha iyi hissediyorum; şu anki kötü günlerim eski iyi günlerimdi” diyen ünlü isim şu anki mutluluğunu böyle aktardı.