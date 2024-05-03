Aşkı Bulan Bella Hadid İşini Bıraktı! Modellik Sektöründe Çığır Açan İsim Kasabaya Sevgilisinin Yanına Taşındı
Aşkı Bulan Bella Hadid İşini Bıraktı! Modellik Sektöründe Çığır Açan İsim Kasabaya Sevgilisinin Yanına Taşındı
Kaynak: https://www.globalvillagespace.com/be...
Geçtiğimiz günlerde büyük bekleti oluşturduğu markasını piyasaya süren Bella Hadid, kısa sürede parfümlerinin reklamını yapmaya başlamış ve akıllara Kardashianları getirmişti. Şimdi de mankenliği bıraktığı ortaya çıkan Hadid gündeme bomba gibi oturdu!
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Podyumdaki yürüyüşlerinden makyajlarına üstünde taşıdığı her tasarımı mükemmel göstermeyi başaran Bella Hadid süphesiz, son yılların en çok konuşulan modellerinden biri.
Özel hayatıyla da dillerden düşmeyen, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarda yüzüne başka bir huzur gelen ünlü manken kovboy sevgilisini takipçileriyle paylaşmıştı.
Her şey güzel giderken kötü haber geldi! Sektörün adeta getir götürünü yapan, güzelliği ve fiziğiyle birçok modeli geride bırakmış, günümüzün en estetik yüzlerine sahip modellerinden biri olan isim modellik sektörüne veda etti!
Geçtiğimiz günlerde yeni markası Orabella'yı çıkartan ve güzellik sektörüne hızlı bir giriş yapan Hadid zaten hastalığı yüzünden ara verdiği mesleğini bırakma kararı aldı...
Uzaklaştığı şehir hayatının yanı sıra aşkı bulan Hadid uzun bir süredir Texas'ta bir kasabada kovboy erkek arkadaşıyla vakit geçiriyordu. Anlayacağınız hem aşkı hem de işi kuran Bella modelliği de ışık hızında bıraktı!
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At yetiştiricisi ve jokey Adan Banuelos’la aşk yaşayan Bella Hadid, Allure dergisine verdiği röportajda Teksas'ta yeni bir başlangıç yapmak istediğini açıkladı.
"10 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun vadede bana geri dönüşü olmayan bir şeye çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim" ifadelerini kullanan ünlü model samimi açıklamalarda bulundu.
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