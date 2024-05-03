Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aşkı Bulan Bella Hadid İşini Bıraktı! Modellik Sektöründe Çığır Açan İsim Kasabaya Sevgilisinin Yanına Taşındı

Aşkı Bulan Bella Hadid İşini Bıraktı! Modellik Sektöründe Çığır Açan İsim Kasabaya Sevgilisinin Yanına Taşındı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 16:40

Geçtiğimiz günlerde büyük bekleti oluşturduğu markasını piyasaya süren Bella Hadid, kısa sürede parfümlerinin reklamını yapmaya başlamış ve akıllara Kardashianları getirmişti. Şimdi de mankenliği bıraktığı ortaya çıkan Hadid gündeme bomba gibi oturdu!

Kaynak: https://www.globalvillagespace.com/be...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Podyumdaki yürüyüşlerinden makyajlarına üstünde taşıdığı her tasarımı mükemmel göstermeyi başaran Bella Hadid süphesiz, son yılların en çok konuşulan modellerinden biri.

Podyumdaki yürüyüşlerinden makyajlarına üstünde taşıdığı her tasarımı mükemmel göstermeyi başaran Bella Hadid süphesiz, son yılların en çok konuşulan modellerinden biri.

Özel hayatıyla da dillerden düşmeyen, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarda yüzüne başka bir huzur gelen ünlü manken kovboy sevgilisini takipçileriyle paylaşmıştı.

Özel hayatıyla da dillerden düşmeyen, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarda yüzüne başka bir huzur gelen ünlü manken kovboy sevgilisini takipçileriyle paylaşmıştı.

Her şey güzel giderken kötü haber geldi! Sektörün adeta getir götürünü yapan, güzelliği ve fiziğiyle birçok modeli geride bırakmış, günümüzün en estetik yüzlerine sahip modellerinden biri olan isim modellik sektörüne veda etti!

Her şey güzel giderken kötü haber geldi! Sektörün adeta getir götürünü yapan, güzelliği ve fiziğiyle birçok modeli geride bırakmış, günümüzün en estetik yüzlerine sahip modellerinden biri olan isim modellik sektörüne veda etti!

Geçtiğimiz günlerde yeni markası Orabella'yı çıkartan ve güzellik sektörüne hızlı bir giriş yapan Hadid zaten hastalığı yüzünden ara verdiği mesleğini bırakma kararı aldı...

Geçtiğimiz günlerde yeni markası Orabella'yı çıkartan ve güzellik sektörüne hızlı bir giriş yapan Hadid zaten hastalığı yüzünden ara verdiği mesleğini bırakma kararı aldı...

Uzaklaştığı şehir hayatının yanı sıra aşkı bulan Hadid uzun bir süredir Texas'ta bir kasabada kovboy erkek arkadaşıyla vakit geçiriyordu. Anlayacağınız hem aşkı hem de işi kuran Bella modelliği de ışık hızında bıraktı!

Uzaklaştığı şehir hayatının yanı sıra aşkı bulan Hadid uzun bir süredir Texas'ta bir kasabada kovboy erkek arkadaşıyla vakit geçiriyordu. Anlayacağınız hem aşkı hem de işi kuran Bella modelliği de ışık hızında bıraktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

At yetiştiricisi ve jokey Adan Banuelos’la aşk yaşayan Bella Hadid, Allure dergisine verdiği röportajda Teksas'ta yeni bir başlangıç yapmak istediğini açıkladı.

At yetiştiricisi ve jokey Adan Banuelos’la aşk yaşayan Bella Hadid, Allure dergisine verdiği röportajda Teksas'ta yeni bir başlangıç yapmak istediğini açıkladı.

"10 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun vadede bana geri dönüşü olmayan bir şeye çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim" ifadelerini kullanan ünlü model samimi açıklamalarda bulundu.

"10 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun vadede bana geri dönüşü olmayan bir şeye çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim" ifadelerini kullanan ünlü model samimi açıklamalarda bulundu.

“Ve bunu daha önce hiç yapma ya da söyleme fırsatım olmamıştı. Şimdi biri beni fotoğraflarda gördüğünde mutlu göründüğümü söylüyorsa, gerçekten öyleyim. Kendimi daha iyi hissediyorum; şu anki kötü günlerim eski iyi günlerimdi” diyen ünlü isim şu anki mutluluğunu böyle aktardı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın