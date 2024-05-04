İlişkilerinin İlk Gününden Beri Linçlenmeye Doyamayan Benny Blanco ve Selena Gomez'in Evleneceği İddia Edildi
İlişkilerinin İlk Gününden Beri Linçlenmeye Doyamayan Benny Blanco ve Selena Gomez'in Evleneceği İddia Edildi
Birlikte olduklarını açıkladıkları ilk günden beri eleştirilmeye devam eden Selena Gomez ve müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'nun evlilik kararı verdiği iddiaları ortalığı karıştırdı!
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Yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme oturan ve konu aşk olunca en savunmasız isimlerden biri olan Selena Gomez'i geçmişte yaşadığı olaylı birliktelikleriyle tanıyan çoktur.
Yeni sevgilisi Benny Blanco ile aylardır birlikte olan ve herkesin tahminlerine rağmen dolu dizgin ilişkisine devam eden Gomez, Blanco ile mutluluklarını herkesin gözüne sokmaya devam ediyor.
Hayranları tarafından bu konuda da oldukça fazla eleştiriye maruz kalan güzel şarkıcı kendisini diğer ilişkilerinde olduğu gibi sevgilisine adamış durumda...
Geçtiğimiz aylarda Selena Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikilinin birbirini görmekte zorluk çektiği öğrenilmiş ve "demek ki birbirlerine böyle katlanıyorlar" gibi yorumların ardı arkası kesilmemişti.
Tüm bunlara rağmen dolu dizgin aşklarına devam eden ikiliden beklenmedik bir haber geldi. US Weekly’nin haberine göre Selena Gomez ve Benny Blanco çifti evlilik düşünüyor!
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"Selena'yı güldürüyor," diyen bir kaynak Us Weekly'nin yeni sayısında 31 yaşındaki Gomez'in müzik yapımcısında hayatının aşkını bulduğunu söyledi. "Selena'nın kendini güvende ve mutlu hissetmesini sağlıyor. İkisi de sonsuza dek birlikte olacakları kişiyi bulduklarını düşünüyorlar.” diye ekleyen kaynak ikilinin ilişkisi hakkında konuştu.
İkinci bir kaynaksa, Gomez'in "arkadaşlarının ve ailesinin onun için daha fazla heyecan duyamayacağını" söyledi ve ekledi: "Bu ilişkinin kesinlikle uzun soluklu olacağını düşünüyor. Evlilik ve çocuk sahibi olmak hakkında konuşuyorlar ve aynı görüşteler."
İçeriden bir kaynak ayrıca Gomez'in Blanco'ya daha yakın olmak için Batı Yakası'ndan New York'a taşınmayı düşündüğünü de paylaştı. Kaynağın "Selena hayatının aşkını buldu, yuva kurmaya hazır.” açıklamaları ise hayranları şoke etti.
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