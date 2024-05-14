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Evinin Kadını Rihanna'nın Oğulları Rza ve Riot Rose ile Verdiği Poza Yapılan Türlü Türlü Yorumlar Güldürdü

Evinin Kadını Rihanna'nın Oğulları Rza ve Riot Rose ile Verdiği Poza Yapılan Türlü Türlü Yorumlar Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 01:16

Rihanna'nın oğullarıyla deniz kenarında çekildiği fotoğraf goygoycuların diline düştü.

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Her şarkısıyla kendine bir kere daha hayran bırakmış dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna şu sıralar albümlerindense minik ailesi ve markasıyla gündeme geliyor.

Her şarkısıyla kendine bir kere daha hayran bırakmış dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna şu sıralar albümlerindense minik ailesi ve markasıyla gündeme geliyor.

Asap Rocky ile RZA bebeğin ardından ikinci oğulları Riot Rose'la ailelerini büyütme kararı alan Rihanna çocuklarıyla büyük beğeni toplasa da hayranlarından tepki çekmeyi de bırakmıyor.

Asap Rocky ile RZA bebeğin ardından ikinci oğulları Riot Rose'la ailelerini büyütme kararı alan Rihanna çocuklarıyla büyük beğeni toplasa da hayranlarından tepki çekmeyi de bırakmıyor.

Hamilelik haberlerinin ardı arkası kesilmeyince, hayranları albüm beklentilerini sıfıra indirmişti bildiğiniz gibi... Hatta geçtiğimiz ay markasının lansmanında içeceğinden yudum alır gibi yaptığı anlar viral olunca yine hamilelik iddialarıyla yürekler ağızlara gelmişti.

Hamilelik haberlerinin ardı arkası kesilmeyince, hayranları albüm beklentilerini sıfıra indirmişti bildiğiniz gibi... Hatta geçtiğimiz ay markasının lansmanında içeceğinden yudum alır gibi yaptığı anlar viral olunca yine hamilelik iddialarıyla yürekler ağızlara gelmişti.

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Sevimli oğullarının babalarına mı annelerine mi benzediği tartışması bitmezken Rihanna'nın oğullarıyla bu pozu olay oldu! Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım👇

Sevimli oğullarının babalarına mı annelerine mi benzediği tartışması bitmezken Rihanna'nın oğullarıyla bu pozu olay oldu! Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım👇
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