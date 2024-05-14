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Tahta Çıktığından Beri İlk Defa Resmi Portresi Yapılan Kırmızılar İçindeki Kral Charles'a Yorumlar Gecikmedi

Tahta Çıktığından Beri İlk Defa Resmi Portresi Yapılan Kırmızılar İçindeki Kral Charles'a Yorumlar Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 23:34

Kral Charles’ın taç giyme töreninden bu yana resmedilen ilk resmi portresi Buckingham Sarayı'nda görücüye çıktı.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/entertainmen...
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Tahta geçişinin ardından sağlık sorunlarıyla adından bahsettiren İngiltere kralı Charles, aylardır kanser tedavisi görüyor fakat aynı zamanda görevlerini de bırakmamakta direniyor.

Tahta geçişinin ardından sağlık sorunlarıyla adından bahsettiren İngiltere kralı Charles, aylardır kanser tedavisi görüyor fakat aynı zamanda görevlerini de bırakmamakta direniyor.

Şu sıralar oğullarıyla olan ilişkisiyle de anılan Kral geçtiğimiz günlerde askeri görevlerini bir bir devretmesiyle gündeme gelmişti.

Şu sıralar oğullarıyla olan ilişkisiyle de anılan Kral geçtiğimiz günlerde askeri görevlerini bir bir devretmesiyle gündeme gelmişti.

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Son dönemlerde saray görevlerine geri dönme isteğiyle konuşulan Charles bu sefer de gündeme portesiyle geldi!

Son dönemlerde saray görevlerine geri dönme isteğiyle konuşulan Charles bu sefer de gündeme portesiyle geldi!

Kral Charles'ın tahta çıkmasının ardından ilk portresi yayınlandı! Tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılan bu büyük eser, Galler Muhafızları üniforması içindeki Kral Charles'ı yeniden dillere düşürmeye yetti

Kral Charles'ın tahta çıkmasının ardından ilk portresi yayınlandı! Tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılan bu büyük eser, Galler Muhafızları üniforması içindeki Kral Charles'ı yeniden dillere düşürmeye yetti

Kral Charles bu hafta hükümdarlığında bir ilke daha imza atarak geçen yılki taç giyme töreninden bu yana kendisinin ilk resmi portresini tanıttı. Charles ve eşi Kraliçe Camilla Salı günü Buckingham Sarayı'nda kralın portresinin açılışında yer aldılar.

Kral Charles bu hafta hükümdarlığında bir ilke daha imza atarak geçen yılki taç giyme töreninden bu yana kendisinin ilk resmi portresini tanıttı. Charles ve eşi Kraliçe Camilla Salı günü Buckingham Sarayı'nda kralın portresinin açılışında yer aldılar.
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Saraydan yapılan açıklamaya göre, 1 metreyi aşan portre, İngiltere'de yaşayan sanatçı Jonathan Yeo tarafından üç yılda tamamlandı. Saraya göre çarpıcı kırmızı bir arka plana sahip olan tabloda Charles, 1975 yılında Alay Albayı olduğu Galler Muhafızlarının üniformasını giyerken görülüyor.

Saraydan yapılan açıklamaya göre, 1 metreyi aşan portre, İngiltere'de yaşayan sanatçı Jonathan Yeo tarafından üç yılda tamamlandı. Saraya göre çarpıcı kırmızı bir arka plana sahip olan tabloda Charles, 1975 yılında Alay Albayı olduğu Galler Muhafızlarının üniformasını giyerken görülüyor.

"Kral Charles'ın portresi alevler içinde kalmış gibi görünüyor. Gerçekte İngiliz monarşisi kasvetli, yavaş ve acı verici bir düşüşle karşı karşıya"

"Kral Charles'ın portresi alevler içinde kalmış gibi görünüyor. Gerçekte İngiliz monarşisi kasvetli, yavaş ve acı verici bir düşüşle karşı karşıya"
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"Kral Charles'ın yeni portresi tanıdık geliyor!"

"Kral Charles'ın yeni portresi tanıdık geliyor!"
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"Tanıdık geldiğini biliyordum! #KingCharles #StarWars"

"Tanıdık geldiğini biliyordum! #KingCharles #StarWars"
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"Cehennemin derinliklerinde oldukça memnun görünüyor..."

"Cehennemin derinliklerinde oldukça memnun görünüyor..."
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"Bu çok çirkin; bir kan banyosu!"

"Bu çok çirkin; bir kan banyosu!"
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