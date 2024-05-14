Onur Seyit Yaran'ın Ablası Ünlü Oyuncu Hakkında Şok Taciz Açıklamalarında Bulundu Gerçek Çok Farklı Çıktı!
Onur Seyit Yaran'ın Ablası Ünlü Oyuncu Hakkında Şok Taciz Açıklamalarında Bulundu Gerçek Çok Farklı Çıktı!
Kardeşlerim dizisiyle tanınan oyuncu ve eski model Onur Seyit Yaran hakkında öz ablası tarafından şoke eden taciz iddiaları ortaya atıldı. Konu büyüdükçe işin rengi de değişti... Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Kardeşlerim dizisiyle tanınan oyuncu ve eski model Onur Seyit Yaran, en son Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı erken final yapan Yan Oda dizisinde oynamıştı.
Yıldızı henüz yeni yeni parlamaya başlayan Yaran, geçtiğimiz saatlerde oldukça ilginç iddialarla gündeme geldi.
Onur Seyit Yaran'ın öz ablası peş peşe paylaştığı videolarda kardeşinin kendisine, eşine ve anne babasına psikolojik taciz uyguladığını dile getirdi.
"Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum" diyen abla, gözyaşları içinde "Senin doğmamış çocuğunu, kocanı g*tünden s*kicem diyor, babamı dansçılarına s*ktireceğini söylüyor. Yağlayıp bilmem ne, silahlar gösteriyor bize, sizi öldürürüm diyor" açıklamasında bulundu. Olayın bir para meselesi olduğunu iddia etti.
Ardından, "Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diye bağıran abla, "Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş" ifadelerini kullandı.
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Kan donduran ve oldukça da tepki çeken iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Birkaç saat önce gözyaşları içinde korkunç iddialarda bulunan ablanın hesabından bir anda özür mesajı paylaşıldı.
Olayları çarpıtarak anlattığını söyleyen Onur Seyit Yaran'ın ablası yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği için özür diledi.
Onur Seyit Yaran'dan da açıklama gecikmedi. Ablasının psikolojik tedavi gördüğünü belirten Yaran, söylenenlerin doğru olmadığını ima etti ve kendisine dair hukuksal bir süreç başlatmayacağını söyledi.
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