Zamanında Davalık Olmuşlardı: "Hadise'yi Beğeniyor musun?" Sorusu Sorulan Bircan Bali'nin Tavrı Tepki Çekti!
Zamanında Davalık Olmuşlardı: "Hadise'yi Beğeniyor musun?" Sorusu Sorulan Bircan Bali'nin Tavrı Tepki Çekti!
Geçtiğimiz günlerde Çiğdem Akman ve Enler adlı programa konuk olan Bircan Bali'nin 'Hadise'yi beğeniyor musun?' sorusu karşısında büründüğü hal ve tavır tepki çekti.
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Magazine az buçuk hakim olanlar, magazin programı sunucusu Bircan Bali ve Hadise'nin yıldızının hiçbir zaman barışmadığını biliyordur...
Konuya vakıf olmayanlar için kısa bir özet geçelim; Hadise, şarkıcılık kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz. Kendisinin Sinan Akçıl'l başlayan aşk listesi Kaan Yıldırım'la devam etmiş bu iki isimde de aradığı aşkı bulamayan Hadise, uzun bir aradan sonra hayatına aldığı Mehmet Dinçerler'le evlenmişti. Fakat evlilik sadece birkaç ay sürmüş, boşanmayla sonuçlanmıştı.
Fakat her şey bir kenara Kaan Yıldırım ve Mehmet Dinçerler'in arasında kalan süreçte ortaya tüm gündemi derinden sarsan bir iddia atılmıştı Hadise'yle ilgili... Jüri arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı dedikoduları alıp başını gitmiş, hiçbir zaman da kesinlik kazanmamıştı.
Ebru Gündeş'in tepkisi belliydi o kadar ki Hadise o seneden sonra O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bile oturamadı... Ancak Hadise'ye kafayı fena takan başkaları da vardı. O dönem Söylemezsem Olmaz'da fırtınalar estiren Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali, yaptıkları yorumlar sebebiyle Hadise'yle davalık olmuştu.
Hadise, kişilik haklarına saldırı düzenledikleri ve marka itibarını zedelemeye çalıştıkları gerekçesiyle üçüne birden dava açmış, Bircan Bali'ye açtığı dava hariç olmak üzere davalarını kazanmıştı.
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Hatta Bircan Bali de kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve "Hadise hakaret ettin demiştin de hakim sana yok daha neler demiş" diyerek duyurmuştu.
Konu bu kadarla kapandı ve tarihe gömüldü diyorduk ki geçtiğimiz günlerde Çiğdem Akman ve Enler programına konuk olan Bircan Bali yine yaptı yapacağını!
Bali'nin "Hadise'yi beğeniyor musun?" sorusu karşısında büründüğü hal ve tavır sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti...
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