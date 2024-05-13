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Testo Taylan'a Konuk Olan Çitos Efe'nin Son Hali Akıl Durgunluğu Yaşattı!

Testo Taylan'a Konuk Olan Çitos Efe'nin Son Hali Akıl Durgunluğu Yaşattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
13.05.2024 - 23:50

Testo Taylan, Çocuktan Al Haberi programıyla 2016 yılında hayatımıza giren Çitos Efe'y ziyaret etti. Minicik bir afacanken tanıdığımız Efe Koçyiğit'in son hali yeniden akıllara durgunluk geçirtti!

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Bir döneme damgasını vuran Çocuktan Al Haberi adlı programla milyonlara adını duyuran Çitos Efe lakaplı Efe koçyiğit, yemek yeme aşkıyla herkesi kahkahaya boğmuştu!

Bir döneme damgasını vuran Çocuktan Al Haberi adlı programla milyonlara adını duyuran Çitos Efe lakaplı Efe koçyiğit, yemek yeme aşkıyla herkesi kahkahaya boğmuştu!

Hatta belki hatırlarsınız, iştahına düşkün Çitos Efe zamanında bize de konuk olmuştu! 👇

Düzenli aralıklarla son hali merak edilen ve pozları gündeme bomba gibi oturan Çitos Efe, en son geçen sene 12 yaşındayken yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

Düzenli aralıklarla son hali merak edilen ve pozları gündeme bomba gibi oturan Çitos Efe, en son geçen sene 12 yaşındayken yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Testo Taylan, Çitos Efe'yi YouTube kanalına konuk etti! Koçyiğit, yeniden uzayan saçları ve boyuyla gündem oldu.

Geçtiğimiz saatlerde Testo Taylan, Çitos Efe'yi YouTube kanalına konuk etti! Koçyiğit, yeniden uzayan saçları ve boyuyla gündem oldu.

Bizim ufacıkken tanıdığımız Çitos Efe, koca delikanlı olup çıktı! Hala koruduğu sempatik halleri de gözlerden kaçmadı!

Bizim ufacıkken tanıdığımız Çitos Efe, koca delikanlı olup çıktı! Hala koruduğu sempatik halleri de gözlerden kaçmadı!
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Çitos Efe'nin sohbetini dinlemek isteyenler için videoyu şöyle bırakıyoruz👇 Ne diyorsunuz değişmiş mi? Hadi yorumlarda buluşalım!

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