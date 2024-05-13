Kızılcık Şerbeti'nin Orijinal Apo'su Settar Tanrıöğen, Geçirdiği Beyin Kanamasından Sonra İlk Kez Görüntülendi
Kızılcık Şerbeti'nin Orijinal Apo'su Settar Tanrıöğen, Geçirdiği Beyin Kanamasından Sonra İlk Kez Görüntülendi
Kızılcık Şerbeti'nin orijinal Apo'su, usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ocak ayında beyin kanaması geçirmişti. Tanrıöğen, geçtiğimiz saatlerde SnobMagazin muhabirleri tarafından ilk kez görüntülendi!
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Fırtınalar estirip, reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su usta oyuncu Settar Tanrıöğen ocak ayında beyin kanaması geçirerek tüm sevenlerini korkutmuştu.
Peş peşe iki ameliyat geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi bir süre yoğun bakımda devam etmiş, ardından normal odaya alınmıştı. Durumu gün geçtikçe iyi giden usta oyuncunun geçirdiği rahatsızlık ise Kızılcık Şerbeti kadrosunda değişikliğe gidilmesine sebep olmuştu.
Dizinin Apo'sunu canlandırmak üzere devreye Ahmet Mümtaz Taylan girmiş, Settar Tanrıöğen'in dönüp dönmeyeceği konusu ise muallakta bırakılmıştı.
Şerbo fanlarının hasretini çektiği Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz saatlerde SnobMagazin muhabirleri tarafından Nişantaşı sokaklarında ilk kez görüntülendi.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından ilk kez kameralara yansıyan oyuncunun sağlıklı hali yüreklere su serpti, akıllara ise yalnızca Kızılcık Şerbeti'ne dönüp dönmeyeceği sorusu geldi... Gelmiş geçmiş olsun!
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