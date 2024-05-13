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Jet Ski ile Kaybolup 20 Yıldır Aşık Olmadığını Söyleyen Gökhan Özen'den "Seks Diyeti" İtirafı!

Jet Ski ile Kaybolup 20 Yıldır Aşık Olmadığını Söyleyen Gökhan Özen'den "Seks Diyeti" İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
13.05.2024 - 19:59

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı iddia edilen botokslarla dillerden düşmeyen Gökhan Özen, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Özen'İn aşk ve sekse dair itirafları dikkat çekti!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Şarkıları ve yakışıklılığıyla 2000'li yıllara damgasını vuran Gökhan Özen, uzun bir aradan sonra yeniden ülkeye ve sahnelere döndü biliyorsunuz.

Şarkıları ve yakışıklılığıyla 2000'li yıllara damgasını vuran Gökhan Özen, uzun bir aradan sonra yeniden ülkeye ve sahnelere döndü biliyorsunuz.

Muhabirler tarafından görüntülendiği ilk andan itibaren yüzündeki değişimle gündem olan Özen, "estetik yaptırmış" dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Muhabirler tarafından görüntülendiği ilk andan itibaren yüzündeki değişimle gündem olan Özen, "estetik yaptırmış" dedikodularını da beraberinde getirmişti.

İnatla yüzünde botoks veya dolgu gibi bir müdahale olmadığını belirten Gökhan Özen, yalnızca bir operasyon geçirdiğini söylemiş "estetik" baskına dayanamayınca da konserinde çocukluk fotoğrafını göstererek kendini kanıtlama çabasına girmişti.

İnatla yüzünde botoks veya dolgu gibi bir müdahale olmadığını belirten Gökhan Özen, yalnızca bir operasyon geçirdiğini söylemiş "estetik" baskına dayanamayınca da konserinde çocukluk fotoğrafını göstererek kendini kanıtlama çabasına girmişti.

Geçtiğimiz gün Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Gökhan Özen yine çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz gün Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Gökhan Özen yine çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu.

2010 yılında Selen Sevilen ile evlenip 2016 yılında olaylı bir boşanma yaşayan Özen, 20 yıldır aşık olmadığını, aşk da ihtiyaç duymadığını söyledi. "Ben şarkılarımdan tatmin oluyorum" dedi.

2010 yılında Selen Sevilen ile evlenip 2016 yılında olaylı bir boşanma yaşayan Özen, 20 yıldır aşık olmadığını, aşk da ihtiyaç duymadığını söyledi. "Ben şarkılarımdan tatmin oluyorum" dedi.
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Gence'nin "Çapkın mısın?" sorusuna ise, "Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" cevabını vererek şaşırttı.

Gence'nin "Çapkın mısın?" sorusuna ise, "Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" cevabını vererek şaşırttı.

"Seks diyetlerinin" birinin aylarca birinin bir yıldan fazla sürdüğünü söyleyen Özen, neden böyle bir diyet uyguladığı sorusuna ise "Kendi kendimle kalmak istedim. Bir de insan sekste bir rahatlama hissediyor hayata karşı, mutluluk çıkıyor ortaya. O enerjiyi içinde tuttuğun zaman işime daha iyi konsantre olabildiğimi fark ettim. Ben de bu rahatlamayı yaşamayıp motivasyonumu tepede koruyarak hedeflerime daha iyi konsantre olmak istedim. Bunu yapan NBA starları olduğunu da öğrendim" diyerek cevap verdi...

"Seks diyetlerinin" birinin aylarca birinin bir yıldan fazla sürdüğünü söyleyen Özen, neden böyle bir diyet uyguladığı sorusuna ise "Kendi kendimle kalmak istedim. Bir de insan sekste bir rahatlama hissediyor hayata karşı, mutluluk çıkıyor ortaya. O enerjiyi içinde tuttuğun zaman işime daha iyi konsantre olabildiğimi fark ettim. Ben de bu rahatlamayı yaşamayıp motivasyonumu tepede koruyarak hedeflerime daha iyi konsantre olmak istedim. Bunu yapan NBA starları olduğunu da öğrendim" diyerek cevap verdi...

Bu da yeni çıktı herhalde! Seks diyeti hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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