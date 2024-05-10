Gülben Ergen'in İkonik Hukuk Fakültesi Sorusuna Ece Seçkin'den Yıllar Sonra Gelen Bomba Gönderme!

Yeni albümü Spektrum'u çıkaran Ece Seçkin, YouTube'da yayınlanan Bize Kaldı programına konuk oldu! Seçkin, yıllar sonra Gülben Ergen'in ikonik hukuk sorusunu masaya yatırmak zorunda kaldı, yaşadıklarını ise şok içinde anlattı! 😂