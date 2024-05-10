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Gülben Ergen'in İkonik Hukuk Fakültesi Sorusuna Ece Seçkin'den Yıllar Sonra Gelen Bomba Gönderme!

Gülben Ergen'in İkonik Hukuk Fakültesi Sorusuna Ece Seçkin'den Yıllar Sonra Gelen Bomba Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.05.2024 - 00:26

Yeni albümü Spektrum'u çıkaran Ece Seçkin, YouTube'da yayınlanan Bize Kaldı programına konuk oldu! Seçkin, yıllar sonra Gülben Ergen'in ikonik hukuk sorusunu masaya yatırmak zorunda kaldı, yaşadıklarını ise şok içinde anlattı! 😂

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Ece Seçkin, hayatımıza girdiği günden beri sesi, şarkıları, konserleri ve sahne kombinleriyle sık sık gündem olan isimlerden.

Ece Seçkin, hayatımıza girdiği günden beri sesi, şarkıları, konserleri ve sahne kombinleriyle sık sık gündem olan isimlerden.

Şimdilerde Spektrum isimli yeni albümünün heyecanını yaşayan Ece Seçkin de tüm ünlüler gibi emek verdiği işi tanıtmak için programlara çıkmaya başladı haliyle.

Şimdilerde Spektrum isimli yeni albümünün heyecanını yaşayan Ece Seçkin de tüm ünlüler gibi emek verdiği işi tanıtmak için programlara çıkmaya başladı haliyle.

Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan Bize Kaldı programına konuk olan ünlü şarkıcı sohbet sırasında Gülben Ergen'e yaptığı göndermeyle gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan Bize Kaldı programına konuk olan ünlü şarkıcı sohbet sırasında Gülben Ergen'e yaptığı göndermeyle gündem oldu!

Hatırlamayanlar için hemen hatırlatalım, Ece Seçkin sektöre ilk girdiği dönemde Gülben Ergen'in programına konuk olmuştu. Gülben Ergen'in hukuk fakültesinde başka bölüm var zannedip sorduğu ikonik soru ise magazin tarihine altın harflerle kazınmıştı...

Hatırlamayanlar için hemen hatırlatalım, Ece Seçkin sektöre ilk girdiği dönemde Gülben Ergen'in programına konuk olmuştu. Gülben Ergen'in hukuk fakültesinde başka bölüm var zannedip sorduğu ikonik soru ise magazin tarihine altın harflerle kazınmıştı...

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Sohbet sırasında konuğa hukuğa, haliyle de Gülben Ergen'in gafına geldi. O anları hatırlayınca bir kez daha irkilen Ece Seçkin, "benim o mala bağlayış, başımdan aşağı kaynar sular inişi..." diyerek hem Gülben Ergen'i hem de 'hukuuuk' diye cevap veren kendisini tiye aldı!

Sohbet sırasında konuğa hukuğa, haliyle de Gülben Ergen'in gafına geldi. O anları hatırlayınca bir kez daha irkilen Ece Seçkin, "benim o mala bağlayış, başımdan aşağı kaynar sular inişi..." diyerek hem Gülben Ergen'i hem de 'hukuuuk' diye cevap veren kendisini tiye aldı!

İşte o anlar:

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