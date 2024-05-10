Gökhan'ıyla Ayrılık Kısa Sürdü: "Artık Kimseler İçin Üzülmem" Diyen İrem Derici'nin Taktiği Tıkır Tıkır İşledi
Gökhan'ıyla Ayrılık Kısa Sürdü: "Artık Kimseler İçin Üzülmem" Diyen İrem Derici'nin Taktiği Tıkır Tıkır İşledi
Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraber olduğu ve yerlere göklere sığdıramadığı Gökhan Fırat'la ayrıldıklarını ilan eden İrem Derici cephesinde yeni gelişmeler yaşandı! Gökhan Fırat, kıymetlisiyle pozunu paylaştı, gönül alma turları hızlı başladı!
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Attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici, muhteşem sesi ve sahnesinin yanında çalkantılı aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Kendisinin aşk defteri epey kalabalık, pek de dikiş tutturamıyor. Fakat yaklaşık yedi aydır Gökhan Fırat'la deli dolu bir aşk yaşıyor ve keyfi de oldukça yerinde gözüküyor Derici'nin!
Öyle gözüküyor-du desek daha doğru olacak gerçi... İzleyenler bilir, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'a konuk olan Derici, biricik sevgilisini yerlere göklere sığdıramamıştı. Ama "bundan sonra kimse için üzülmem, üzülemem" demeyi de ihmal etmemişti.
Programdan hemen sonra İrem Derici ve Gökhan Fırat'ın ayrıldığını öğrenmiştik! Hızla yayılan ayrılık dedikodularını İrem Derici, yine kendine has tarzıyla doğrulamıştı.
Gelin görün ki bu sefer ayrılık kısa sürdü! Birkaç saat önce bangır bangır her yerde ayrıldıkları konuşulan Gökhan Fırat'tan beklenmedik bir hamle geldi.
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Artık İrem Derici'nin "kimse için üzülemem" taktiği mi işe yaradı yoksa yeniden aşka mı geldiler bilinmez... Gökhan Fırat gönül alma turlarına başladı, ikili hala beraber olduğunun sinyalini herkese vermiş oldu. Ne diyelim, bu seferki uzun ömürlü olsun inşallah!
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