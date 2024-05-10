Gökhan'ıyla Ayrılık Kısa Sürdü: "Artık Kimseler İçin Üzülmem" Diyen İrem Derici'nin Taktiği Tıkır Tıkır İşledi

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraber olduğu ve yerlere göklere sığdıramadığı Gökhan Fırat'la ayrıldıklarını ilan eden İrem Derici cephesinde yeni gelişmeler yaşandı! Gökhan Fırat, kıymetlisiyle pozunu paylaştı, gönül alma turları hızlı başladı!