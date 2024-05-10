Kocam Köylülüğün de Bu Kadarı: Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'ın Adını Verdiği Kokteylle Dillere Düştü!
Kocam Köylülüğün de Bu Kadarı: Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'ın Adını Verdiği Kokteylle Dillere Düştü!
Geçtiğimiz gün 30. yaş doğum gününü tüm sevdikleriyle kutlayan Sibil Çetinkaya, geceye özel kokteyl menüsüne eklettiği kokteylle dillere fena düştü!
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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve yakışıklılığıyla nam salmış oyuncu Şükrü Özyıldız'ın aşkı 2023'ün en büyük bombasıydı hatırlarsanız.
Özellikle Sibil Çetinkaya çok uzun bir süre yalnızca Şükrü'nün uzvunu paylaşmaya, kendisini tüm nazarlardan korumaya ant içti. Fakat aşk ayyuka çıkınca Şükrü de Sibil de koyverdi ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşmaya başladılar.
Birbirinden bir an olsun ayrılamaz hale gelen ikilinin beraber çıktıkları tatilleri, davetlerdeki uyumlarını ve aşk dolu jestlerini gördükçe orta yerimizden çatladık, "aşk böyle bir şey herhalde" dedik.
Herkese sil baştan buram buram aşık olmayı öğreten ikili, bu sefer de Sibil Çetinkaya'nın 30. yaş doğum gününden kalan karelerle gündeme oturdu!
Çetinkaya'nın 30. yaş doğum gününde resmen ünlüler geçidi yaşandı! Sibil'in güzelliği de ortamın samimiyeti de hayran bıraktı.
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"Daha önce kendimi hiç bu kadar şanslı hissetmemiştim" diyerek herkese teşekkür eden Sibil Çetinkaya, kendi paylaştığı fotoğraflarda yine Şükrü Özyıldız'ın yüzünü sakladı. Fakat bu sefer de Şükrü Özyıldız aşağıda gördüğünüz aşk pozlarını paylaşarak cümle aleme "maşallah" dedirtti!
Geceye dair ilginç detay ise kokteyl menüsü oldu! Sibil Çetinkaya'nın kokteyl menüsüne "Şükrü Bey" kokteyli hazırlattığını görenler bu fikre bir türlü ısınamadı! 😂
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 😂
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