Geçmişe Işınlanıyoruz: Aslı Enver, Demet Evgar, Hande Erçel ve Niceleri 1930'larda Yaşasaydı Nasıl Gözükürdü?
Geçmişe Işınlanıyoruz: Aslı Enver, Demet Evgar, Hande Erçel ve Niceleri 1930'larda Yaşasaydı Nasıl Gözükürdü?
@yapayzekacann yapay zekaya 'ünlü isimler 1930'larda yaşasaydı nasıl gözükürdü?' diye sordu. Demet Evgar'dan Hande Erçel'e kartpostaldan fırlama gibi görünen isimler ağızları açık bıraktı!
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Yapay zeka hayatımıza böylesine yoğun gireli çok olmadı ama girdiği günden beri cin fikirler bir gün olsun bitmedi biliyorsunuz!
Eskiden yalnızca "şöyle olsa nasıl olurdu?" deyip düşünebildiğimiz şeyleri kanlı canlı görmeye başladık yapay zeka sayesinde! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.
Üstelik yapay zekanın harikalarını düzenli olarak kullanan ve her seferinde de ağzımızı açık bırakan belli başlı isimler çıktı ortaya! Daha önce kadın oyuncuların erkek hallerini ve yaşlandırılmış hallerini sunan @yapayzekacann da bunlardan biri!
@yapayzekacann yine yaptı yağacağını! Yapay zekaya bu sefer de "ünlülerimiz 1930'larda yaşasaydı nasıl gözükürdü?" diye sordu. Sonuç ise muazzam çıktı!
Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda Demet Evgar!
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Hadise!
Aslı Enver!
Hülya Avşar!
Yıldız Tilbe!
Ve Hande Erçel!
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Şimdi söz sizde! 1930'larda yaşama uyarlanan ünlü kadınlarımızdan en çok kimi beğendiniz?
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bildiğin ünlüler sadece bunlar mı ey vizyonsuz onedio içerikçisi. bu halkın cahilliğindeki katkından dolayı rahat uyu
Aslı Enver mük. 😍