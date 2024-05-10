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Geçmişe Işınlanıyoruz: Aslı Enver, Demet Evgar, Hande Erçel ve Niceleri 1930'larda Yaşasaydı Nasıl Gözükürdü?

Geçmişe Işınlanıyoruz: Aslı Enver, Demet Evgar, Hande Erçel ve Niceleri 1930'larda Yaşasaydı Nasıl Gözükürdü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.05.2024 - 01:12

@yapayzekacann yapay zekaya 'ünlü isimler 1930'larda yaşasaydı nasıl gözükürdü?' diye sordu. Demet Evgar'dan Hande Erçel'e kartpostaldan fırlama gibi görünen isimler ağızları açık bıraktı!

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Yapay zeka hayatımıza böylesine yoğun gireli çok olmadı ama girdiği günden beri cin fikirler bir gün olsun bitmedi biliyorsunuz!

Yapay zeka hayatımıza böylesine yoğun gireli çok olmadı ama girdiği günden beri cin fikirler bir gün olsun bitmedi biliyorsunuz!

Eskiden yalnızca "şöyle olsa nasıl olurdu?" deyip düşünebildiğimiz şeyleri kanlı canlı görmeye başladık yapay zeka sayesinde! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Eskiden yalnızca "şöyle olsa nasıl olurdu?" deyip düşünebildiğimiz şeyleri kanlı canlı görmeye başladık yapay zeka sayesinde! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Üstelik yapay zekanın harikalarını düzenli olarak kullanan ve her seferinde de ağzımızı açık bırakan belli başlı isimler çıktı ortaya! Daha önce kadın oyuncuların erkek hallerini ve yaşlandırılmış hallerini sunan @yapayzekacann da bunlardan biri!

Üstelik yapay zekanın harikalarını düzenli olarak kullanan ve her seferinde de ağzımızı açık bırakan belli başlı isimler çıktı ortaya! Daha önce kadın oyuncuların erkek hallerini ve yaşlandırılmış hallerini sunan @yapayzekacann da bunlardan biri!

Kaçıranlar içini son harikasından bu yazımızda bahsetmiştik:

@yapayzekacann yine yaptı yağacağını! Yapay zekaya bu sefer de "ünlülerimiz 1930'larda yaşasaydı nasıl gözükürdü?" diye sordu. Sonuç ise muazzam çıktı!

@yapayzekacann yine yaptı yağacağını! Yapay zekaya bu sefer de "ünlülerimiz 1930'larda yaşasaydı nasıl gözükürdü?" diye sordu. Sonuç ise muazzam çıktı!

Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda Demet Evgar!

Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda Demet Evgar!
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Hadise!

Hadise!

Aslı Enver!

Aslı Enver!

Hülya Avşar!

Hülya Avşar!

Yıldız Tilbe!

Yıldız Tilbe!

Ve Hande Erçel!

Ve Hande Erçel!
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Şimdi söz sizde! 1930'larda yaşama uyarlanan ünlü kadınlarımızdan en çok kimi beğendiniz?

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Kasim Oktay

bildiğin ünlüler sadece bunlar mı ey vizyonsuz onedio içerikçisi. bu halkın cahilliğindeki katkından dolayı rahat uyu

Führerin

Aslı Enver mük. 😍