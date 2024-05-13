Bir Anda Saç Kestirme Perileri Gelen Hazal Kaya'dan Radikal Değişimiyle İlgili Kahkaha Attıran Açıklama!
Bir Anda Saç Kestirme Perileri Gelen Hazal Kaya'dan Radikal Değişimiyle İlgili Kahkaha Attıran Açıklama!
Geçtiğimiz günlerde aniden kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem olan Hazal Kaya, radikal değişiminin arkasında yatan sebebi açıkladı, doğallıyla yine kahkaha attırdı!
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren ve şimdiye dek birçok kült projede yer alıp her birinde yıldızını daha da çok parlatan Hazal Kaya, oyunculuğunun yanında özel hayatı ve doğallığıyla da öne çıkıyor.
2019 yılından beri meslektaşı Ali Atay'la evli olan Kaya oğulları Fikret Ali ve kızları Süreyya Leyla'yla verdikleri mutlu aile pozlarıyla kalp eritiyor!
En son anneler gününde çocuklarıyla verdiği pozla gündem olan Hazal Kaya'nın, son birkaç gündür dillerde olmasının sebebi ise radikal değişimi!
Bugüne kadar imajını birçok kez değiştiren Hazal Kaya, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla saçlarını yeniden kısacık kestirdiğini duyurmuştu hatırlarsanız.
Kimileri Hazal Kaya'nın yeni imajına bayıldı, kimileri ise "Kendine ne yaptın?" dedi. Hafta sonu muhabirlere yakalanan güzel oyuncu ise radikal kararıyla ilgili ilk kez konuştu!
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Eşi Ali Atay'la Etiler'de bir mekandan çıkarken muhabirlerin kameralarına takılan Hazal Kaya, ayaküstü soruları cevapladı.
Saçlarını kestirmesiyle ilgili, "Keyifliyim ve mutluyum yeni halimden, bir anlık karardı, darlandım ve kestirdim, bir anlık cinnet diyelim" açıklamasında bulunarak doğallığıyla yine kendine hayran bıraktı, hemen hemen her kadına bir noktada aniden gelen saç kestirme perilerinin de açıklamasını hepimiz adına yapmış oldu! 😂
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