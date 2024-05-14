Yüzünü Gerdiren Selen Görgüzel'den Kalça Estetiği Dedikodularına İlginç Cevap!

Geçtiğimiz gün gündeme düşen Selen Görgüzel'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını söylediği videoda tek dikkat çeken şey kendisinin yorumu olmadı. Kalçasının çıkık olması 'o da mı estetik?' sorularını doğurunca devreye Selen Görgüzel girdi, oldukça ilginç de bir yanıt verdi!