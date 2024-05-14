Yüzünü Gerdiren Selen Görgüzel'den Kalça Estetiği Dedikodularına İlginç Cevap!
Yüzünü Gerdiren Selen Görgüzel'den Kalça Estetiği Dedikodularına İlginç Cevap!
Geçtiğimiz gün gündeme düşen Selen Görgüzel'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını söylediği videoda tek dikkat çeken şey kendisinin yorumu olmadı. Kalçasının çıkık olması 'o da mı estetik?' sorularını doğurunca devreye Selen Görgüzel girdi, oldukça ilginç de bir yanıt verdi!
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2014'te Hamdi Alkan'la evlenerek hayatımıza hızlı bir giriş yapan, 8 yıllık evliliğini 2022'de sonlandırıp önce oyunculuğa, sonra da şarkıcılığa soyunan Selen Görgüzel, zaman içerisinde oldukça dikkat çeken bir isim haline geldi.
Ardından her biri "biz ne dinledik şimdi?" dedirten bakım önerileriyle gündem olmuştu Görgüzel. Pet şişeden taze sağılmış anne sütü içmeyi, erkek menisini taze ve canlıyken yüze sürmeyi tavsiye etmişti.
Geçtiğimiz günlerde, boynunu ve yüzünü gerdirip, göz kapaklarını aldırdığını duyuran Selen Görgüzel, yeni halini paylaşmış görenleri küçük çaplı bir şoka sokmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise Yılmaz Morgül'den sonra kendisi de sahnesinde "Ateşe Düştüm"ü yorumlamış, dillere düşmüştü...
Fakat Görgüzel'in "Ateşe Düştüm" performansını gözler önüne seren videoda dikkat çeken tek şey yorumu olmadı. Çıkık kalçası, "o da mı estetik?" sorularının dolaşmasına sebebiyet verdi.
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2. Sayfa, kalça estetiği dedikodularının ardından Selen Görgüzel'e ulaştı ve ilginç de bir yanıt aldı. Kalçasının doğal olduğunu ima eden Selen Görgüzel, kadınların tuvalette gerçek mi diye poposunu ellediğini ve kendisinin küçültmeye uğraştığını iddia etti.
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