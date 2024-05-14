Düğün Planları Yapıldı! Sarışın Güzel Sydney Sweeney ve Yapımcı Sevgilisinin Bu Yaz Evlenecekleri Öğrenildi
Düğün Planları Yapıldı! Sarışın Güzel Sydney Sweeney ve Yapımcı Sevgilisinin Bu Yaz Evlenecekleri Öğrenildi
Son zamanların yükselişteki yıldızı Sydney Sweeney'in yapımcı sevgilisi Jonathan Davino'yla bu yaz evleneceği söyleniyor.
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Gençlik dizisi Euphoria ile yakladığı yükselişle hafızılara kazınan ve gündemden düşmeyen Sydney Sweeney oldukça beğenilen bir isim.
Aşk hayatıyla da gündeme gelen Sweeney genellikle film veya dizilerde rol aldığı partnerleriyle yakaladığı uyumla konuşuluyor ve anında aşk dedikodularına bulaşıyor.
Çoğumuz ilişkisi olduğundan haberdar olmasa da Sweeney 2018 senesinden beri yapımcı Jonathan Davino ile birlikte ve ikili nişanlı!
Hatta Davino'nun Anyone But You filminin yapımcısı olmasına rağmen güzel aktris ve Powell arasındaki aşk dedikoduları bir türlü son bulamamış ve Sweeney'in sevgilisi görünümüyle dillere düşmüştü.
Hayranları tarafından sürekli eleştirilen Sweeney ve Davino çiftinden şoke eden bir karar geldi. İkilinin bu yaz evlenmeyi düşündüğü söylendi!
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İkiliye yakın kaynaklar, "Chicago'da küçük ve samimi bir yaz düğünü yapmayı planladıklarını söyledi."Ayrıca Jonathan Sydney'i beyaz bir elbiseyle görmek için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullanan çifte yakın kaynak bu beklenmedik haberle duyanları şoke etti.
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