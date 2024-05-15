Hamilelik Haberini Altı Aydır Sakladığı Öğrenilen Hailey Bieber İlk Defa Karnı Burnunda Kameralara Yakalandı
Hamilelik Haberini Altı Aydır Sakladığı Öğrenilen Hailey Bieber İlk Defa Karnı Burnunda Kameralara Yakalandı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Bebek haberiyle hayranlarını sevindiren Bieber ikilisi müjdeyi duyurduktan sonra ilk defa birlikte kameralara yakalandı.Hailey Bieber'ın karnını görenler yorumlara koştu...
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Günümüzün en dikkat çeken çiftlerinden biri olan Hailey ve Justin Bieber çiftinin evliliklerinin ilk gününden beri bebek haberi büyük bir merakla bekleniyordu.
Birlikteliklerinden, düğünlerine, sonrasında da beklenenden uzun süren 5 yılık evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift sonunda dört gözle beklenen bebek haberini geçtiğimiz hafta vermişti.
Son zamanlarda oldukça artan hamilelik dedikodularının ardından Bieber çifti sosyal medya hesaplarından özel olarak gerçekleştirdikleri çekimle bebek Bieber müjdesini duyurmuştu.
Gelecek aylarda anne baba olacak ünlü ikili hamilelik haberi sonrası ilk defa geçtiğimiz saatlerde görüntülendi!
Hamileliğini altı aydır kameralardan sakladığı öğrenilen Hailey Bieber bugün ilk defa karnını doyasıya sergiledi!
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Çifte kısa sürede birçok yorum geldi. Kimileri ünlü modelin karnının duruşuşundan bebeğin cinsiyeti hakkında tahminlerde bulundu👇
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