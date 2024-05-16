Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 14:14

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bella Hadid

Bella Hadid

Chrissy Teigen & John Legend

Chrissy Teigen & John Legend

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Rihanna

Rihanna

Austin Butler

Austin Butler
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Camila Cabello

Camila Cabello

Zayn Malik

Zayn Malik

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Zendaya

Zendaya
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın