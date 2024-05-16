Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bella Hadid
Chrissy Teigen & John Legend
Sydney Sweeney
Rihanna
Austin Butler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendall Jenner
Camila Cabello
Zayn Malik
Jennifer Lopez
Zendaya
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın