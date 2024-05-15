Aşk Kuşları Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Bir Aydır Birlikte Görülmemesi Ayrılık İddialarını Doğurdu
Aşk Kuşları Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Bir Aydır Birlikte Görülmemesi Ayrılık İddialarını Doğurdu
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/05/14/jennif...
Sık sık kameralara aşk kuşları olarak yakalanmalarına rağmen birbirlerine attıkları bakışlarla da ilgi odağı olmayı başaran, bir tarafın ezildiğinden ve mutsuz olduğundan dert yanılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in bir aydır kameralara birlikte yakalanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
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Kameralara çoğunlukla birbirlerine olan zoraki bakışları ya da tuhaf anlarıyla yansıyan, Ben Affleck ve Jennifer Lopez nişanlarından 14 sene sonra evlenen Hollywood'un efsane çiftlerinden biri bildiğiniz gibi.
Daha önce nişanlanıp yüzük atan çift geçtiğimiz Temmuz ayında evlenme kararı almış ve 14 yıl aradan sonra dünyaevine girmişti, karşımıza ilk defa 2002 senesinde birlikte çıkan 'Bennifer' sağlam adımlarla ilişkilerine devam etse de tavırlarıyla sık sık dillere düşüyor bildiğiniz gibi.
Sokaklarda el ele, dudak dudağa görmeye alışık olduğumuz ikilinin son hareketi ise akıllara ayrılık iddialarını getirdi...
Son bir aydır magazin kameralarına birlikte yakalanmayan çift kafaları karıştırdı. Met Gala'ya tek başına katılan Lopez'e eşlik etmeyen Affleck ikilinin hayranlarını yine hayal kırıklığına uğrattı.
Ayrılık dedikoduları bir türlü bitmeyen çift, ünlü şarkıcının evlerinden tek başına çıkmasıyla ortalığı yeniden alevlendirdi.
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