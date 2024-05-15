Aşk Kuşları Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Bir Aydır Birlikte Görülmemesi Ayrılık İddialarını Doğurdu

Sık sık kameralara aşk kuşları olarak yakalanmalarına rağmen birbirlerine attıkları bakışlarla da ilgi odağı olmayı başaran, bir tarafın ezildiğinden ve mutsuz olduğundan dert yanılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in bir aydır kameralara birlikte yakalanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.