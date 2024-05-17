Prens William'ın İhanet İddialarındaki Başrol Lady Rose Hanbury Kate Middleton'ın Yerine mi Geçmeye Çalışıyor?
Prens William'ın İhanet İddialarındaki Başrol Lady Rose Hanbury Kate Middleton'ın Yerine mi Geçmeye Çalışıyor?
Prenses Kate Middleton'un kayıplara karışmasının ardından Prens William'ın ihanet iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Lady Rose Hanbury ile daha önce de çıkan iddialara sessiz kalınmasına rağmen geçtiğimiz gün gündemi sallayan o kareler akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
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13 yıldır evli olan Prens William ve Kate Middleton çiftinin mutlu mesut devam eden evlilikleri 2024 senesine girmemizle ve sağlık sorunları olarak adlandırılan nedenlerin yanında sallantıya girmişti.
Middleton'un karın bölgesinden geçirdiği operasyondan sonra ortalık resmen birbirine girmiş, prenses aylarca görüntülenmemiş ve şoplu fotoğrafların basına sunulması ortalığı karıştırmıştı.
Kate Middleton'un kayıplara karışmasının bir nedeni de Prens William'ın Lady Rose Hanbury ile ihanet iddialarına karışmış olabileceğiydi, bu haberlerin ardından "boyun devrilsin William" yorumları gecikmemişti.
Middleton yayınladığı videoda kanser teşhisinden bahsetmiş ve tüm sevenelerinden bu süreçte mahremiyet rica etmişti. Hal böyle olunca diğer komplo teorileri gibi ihanet iddiaları da son bulmuştu.
Ta ki geçtiğimiz gün düzenlenen bir kraliyet töreninde Lady Rose Hanbury'nin Kate Middleton'un şapkasını takmasına kadar! Bildiğiniz gibi Galler prensesi tedavi sürecinde ve kamu görevlerine bu süreçte zorunlu bir ara vermek zorunda kaldı...
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Törende dikkat çeken detaylardan birisi de Hanbury'nin oğlu oldu. Kral Charles'ın eteğini tutanın torunlarından biri değil de Rose Hanbury'nin oğlu Alexander Hugh George olması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca ihanet iddiaları yüzünden bu çocuğun William'ın oğlu olabileceği ve yaşı dolayısıyla aynı zamanda tahtın ilk varisi olabileceği iddalarına da değinmeden geçmeyelim...
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