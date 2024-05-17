Prens William'ın İhanet İddialarındaki Başrol Lady Rose Hanbury Kate Middleton'ın Yerine mi Geçmeye Çalışıyor?

Prenses Kate Middleton'un kayıplara karışmasının ardından Prens William'ın ihanet iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Lady Rose Hanbury ile daha önce de çıkan iddialara sessiz kalınmasına rağmen geçtiğimiz gün gündemi sallayan o kareler akıllarda soru işaretleri oluşturdu.