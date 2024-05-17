Jlo Boşan Arkandayız! Jennifer Lopez'in Ben Affleck'e Laf Sokmalı Gönderisi Ayrılık İddialarını Kuvvetlendirdi
Jlo Boşan Arkandayız! Jennifer Lopez'in Ben Affleck'e Laf Sokmalı Gönderisi Ayrılık İddialarını Kuvvetlendirdi
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/05/16/jennif...
Ben Affleck ve Jennifer Lopez cephesinde ayrılık rüzgarları eserken, ünlü şarkıcının beğendiği paylaşım iddiaları kuvvetlendirdi.
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İlişkileri medyada "Bennifer" olarak anılmaya başlandığından beri samimi pozları dışında nefret dolu bakışlarıyla da adından bahsettiren Jennifer Lopez ve Ben Affleck Hollywood'un en gözde ikililerinden biri.
2022 yılında evlenen Ben Affleck ve Jennifer Lopez çifti katıldıkları organizasyonlardan, kameralara yansıyan görüntülerine aşk dolu pozlar vermekten çekinmiyor fakat özellikle Affleck'in mutsuz tavırları da gözlerden kaçmıyor.
Aslında birliktelikleri 2002 senesine dayanan ikili daha önce nişanlanmış ardından 2004 senesinde ayrılmış ve kendi ailelerini kurmuştu. Bu karardan seneler sonra dünyaevine giren ünlü ikili magazinin en gözde isimlerindendi.
Ta ki geçtiğimiz aya kadar, yazılanları söylenenleri pek de takmayan çift geçtiğimiz aylarda bazı samimi açıklamlarda bulunmuş ve aralarındaki sorunlardan bahsetmişti. Bunun üzerine iddiaları doğrulayan Affleck resmen bu ilişiki için fedakarlık yapan tarafın kendisi olduğunu söylemişti.
Olayların üstüne çiftin bir aydır birlikte görülmemesi, Affleck'in evden taşınmış olabileceği, Jennifer Lopez'in kendine başka bir ev bakıyor oluşu gibi iddialar eklenince ayrılık rüzgarının estiği düşünülmüştü.
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Son olarak boşanma haberlerinin tuzu biberi ise Jennifer Lopez'in beğenisi oldu! Sevgili eşine gönderme niteliğinde "... biriyle sağlıklı bir ilişki yaşayamazsınız" şeklinde nedenlerin sıralalandığı paylaşımı beğenmesiyle dikkat çeken Lopez boşanma iddialarını oldukça kuvvetlendirdi.
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