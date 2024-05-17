Jlo Boşan Arkandayız! Jennifer Lopez'in Ben Affleck'e Laf Sokmalı Gönderisi Ayrılık İddialarını Kuvvetlendirdi

Lenna Marsak adlı bir ilişki koçu - ki kendisi güçlü ve sağlıklı bir romantizmin nasıl inşa edileceğine dair bir sürü içerik paylaşıyor - Mart ayında bir gönderi paylaşmış ve görünüşe göre Jlo Perşembe sabahı rastladığı bu paylaşımı beğenmiş.