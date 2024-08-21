Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ebrar Karakurt'un Babasıyla Dans Ettiği Bol Gözyaşlı Anlar Kalp Eritti!

Ebrar Karakurt'un Babasıyla Dans Ettiği Bol Gözyaşlı Anlar Kalp Eritti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 09:51

Milli takımın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt'un babasıyla dans ettiği anlar izleyenlerin kalbini eritti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Filenin Sultanları'nın başarılı, eğlenceli ve sempatik oyuncusu Ebrar Karakurt'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Filenin Sultanları'nın başarılı, eğlenceli ve sempatik oyuncusu Ebrar Karakurt'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ebrar Karakurt, sadece kariyeriyle değil sosyal medya paylaşımları, eleştirilere verdiği hazır cevaplar ve açıklamaları ile de sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi.

Ebrar Karakurt, sadece kariyeriyle değil sosyal medya paylaşımları, eleştirilere verdiği hazır cevaplar ve açıklamaları ile de sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi.

Ünlü sporcu bu sefer ise bambaşka bir konu ile gündeme geldi! Babasıyla birlikte "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısında dans eden Ebrar Karakurt'un duygusal anları izleyenlerin kalbini eritti.

Ünlü sporcu bu sefer ise bambaşka bir konu ile gündeme geldi! Babasıyla birlikte "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısında dans eden Ebrar Karakurt'un duygusal anları izleyenlerin kalbini eritti.

İşte o anlar 👇🏻

Gelin, Karakurt ve babasının duygusal anlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Karakurt ve babasının duygusal anlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
15
5
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın