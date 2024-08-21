Ebrar Karakurt'un Babasıyla Dans Ettiği Bol Gözyaşlı Anlar Kalp Eritti!
Ebrar Karakurt'un Babasıyla Dans Ettiği Bol Gözyaşlı Anlar Kalp Eritti!
Milli takımın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt'un babasıyla dans ettiği anlar izleyenlerin kalbini eritti.
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Filenin Sultanları'nın başarılı, eğlenceli ve sempatik oyuncusu Ebrar Karakurt'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ebrar Karakurt, sadece kariyeriyle değil sosyal medya paylaşımları, eleştirilere verdiği hazır cevaplar ve açıklamaları ile de sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi.
Ünlü sporcu bu sefer ise bambaşka bir konu ile gündeme geldi! Babasıyla birlikte "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısında dans eden Ebrar Karakurt'un duygusal anları izleyenlerin kalbini eritti.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, Karakurt ve babasının duygusal anlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!
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