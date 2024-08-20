Merve Boluğur'un Araba İçinde Şarkı Söyleyip Coştuğu Anlar "İşte Aradığımız Samimiyet" Dedirtti!
Merve Boluğur'un Araba İçinde Şarkı Söyleyip Coştuğu Anlar "İşte Aradığımız Samimiyet" Dedirtti!
Merve Boluğur'un araba içinde şarkı söyleyip eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza "Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteri ile giren Merve Boluğur, 2015 yılında Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş ancak ikilinin aşkı çok uzun sürmemişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturan ünlü ismin bu ilişkisi de yine boşanmayla bitmiş, Boluğur'un yüzü aşktan yana bir türlü gülmemişti.
O günden beri ilginç paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Boluğur'un gerek açıklamaları gerek enteresan paylaşımları hep Dalkılıç'a yorulmuştu.
Boluğur, Eser Yenenler'in programına konuk olduktan sonra ise büyük bir değişme sürecine girerek resmen kendine gelmişti hatırlarsanız!
Her zaman samimiyeti ile gündeme gelen ünlü oyuncu bu kez de araba içinde "Önümüz Yaz" şarkısıyla eğlendiği anlarını takipçileriyle paylaştı. Boluğur'un o anları görenlere "işte aradığımız samimiyet bu" dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻
Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın