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Yine Ne Oluyoruz! Diva Bülent Ersoy'un Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Ayarı "Bu Kime Şimdi?" Dedirtti

Yine Ne Oluyoruz! Diva Bülent Ersoy'un Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Ayarı "Bu Kime Şimdi?" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 18:29

Bülent Ersoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı ortalığı yangın yerine çevirecek açıklamaları 'Bu kime şimdi?' dedirtti.

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Kabarık elbiseleri, gösterişli saçları ve vamp makyajı ile meşhur Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Kabarık elbiseleri, gösterişli saçları ve vamp makyajı ile meşhur Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Kısa bir süre önce 'Dünya Güzellerim Tatilde' programı ile ekranlara dönen Diva lakaplı ünlü sanatçı, ekiple yaşadığı sıkıntılardan ve herkese haddini bildirdikten sonra programdan ayrılmıştı hatırlarsanız.

Kısa bir süre önce 'Dünya Güzellerim Tatilde' programı ile ekranlara dönen Diva lakaplı ünlü sanatçı, ekiple yaşadığı sıkıntılardan ve herkese haddini bildirdikten sonra programdan ayrılmıştı hatırlarsanız.

Bir süredir sessizliğini koruyan, etliye sütlüye karışmayan Diva, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine bombayı patlattı!

Bir süredir sessizliğini koruyan, etliye sütlüye karışmayan Diva, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine bombayı patlattı!

Ersoy'un "Kazandığınızı yiyiniz" temalı ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımı ise "Bu gönderme kime şimdi?" dedirtti.

Ersoy'un "Kazandığınızı yiyiniz" temalı ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımı ise "Bu gönderme kime şimdi?" dedirtti.

İşte Bülent Ersoy'un paylaşımı 👇🏻

İşte Bülent Ersoy'un paylaşımı 👇🏻

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