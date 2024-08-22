Yine Ne Oluyoruz! Diva Bülent Ersoy'un Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Ayarı "Bu Kime Şimdi?" Dedirtti
Yine Ne Oluyoruz! Diva Bülent Ersoy'un Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Ayarı "Bu Kime Şimdi?" Dedirtti
Bülent Ersoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı ortalığı yangın yerine çevirecek açıklamaları 'Bu kime şimdi?' dedirtti.
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Kabarık elbiseleri, gösterişli saçları ve vamp makyajı ile meşhur Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Kısa bir süre önce 'Dünya Güzellerim Tatilde' programı ile ekranlara dönen Diva lakaplı ünlü sanatçı, ekiple yaşadığı sıkıntılardan ve herkese haddini bildirdikten sonra programdan ayrılmıştı hatırlarsanız.
Bir süredir sessizliğini koruyan, etliye sütlüye karışmayan Diva, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine bombayı patlattı!
Ersoy'un "Kazandığınızı yiyiniz" temalı ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımı ise "Bu gönderme kime şimdi?" dedirtti.
İşte Bülent Ersoy'un paylaşımı 👇🏻
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