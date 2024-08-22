Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Demet Hanım bu hafta da biraz gergindi.
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"Vay be..."
🥹
İrem Derici siniri diye bir şey var!
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Gerçekten yeter.
Herkes bir gün Demet Akalın gibi konuşacak!
Haklı gibi...
Kim üzdü Yıldız Tilbe'yi?
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