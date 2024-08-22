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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 22:59

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Demet Hanım bu hafta da biraz gergindi.

Demet Hanım bu hafta da biraz gergindi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Vay be..."

"Vay be..."
twitter.com

🥹

🥹
twitter.com

İrem Derici siniri diye bir şey var!

İrem Derici siniri diye bir şey var!
twitter.com
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Gerçekten yeter.

Gerçekten yeter.
twitter.com

Herkes bir gün Demet Akalın gibi konuşacak!

Herkes bir gün Demet Akalın gibi konuşacak!
twitter.com

Haklı gibi...

Haklı gibi...
twitter.com

Kim üzdü Yıldız Tilbe'yi?

Kim üzdü Yıldız Tilbe'yi?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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