Serel Yereli Babasının Mezarını Sevgilisiyle Ziyaret Ettiği Paylaşımla Büyük Tepki Çekti

Serel Yereli, oyunculuğu bıraktıktan sonra bile popülerliğini korumayı başardı. Özellikle Instagram'da yaptığı etkileyici paylaşımlar ve verdiği dikkat çekici pozlarla adından söz ettiren Yereli, son olarak vefat eden babasının mezarındaki paylaşımıyla gündeme geldi.