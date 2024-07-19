Serel Yereli Babasının Mezarını Sevgilisiyle Ziyaret Ettiği Paylaşımla Büyük Tepki Çekti
Serel Yereli Babasının Mezarını Sevgilisiyle Ziyaret Ettiği Paylaşımla Büyük Tepki Çekti
Serel Yereli, oyunculuğu bıraktıktan sonra bile popülerliğini korumayı başardı. Özellikle Instagram'da yaptığı etkileyici paylaşımlar ve verdiği dikkat çekici pozlarla adından söz ettiren Yereli, son olarak vefat eden babasının mezarındaki paylaşımıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çoğumuzun yer aldığı Bodrum Masalı isimli diziyle tanıdığı Serel Yereli, oyunculuk kariyerini sonlandırmış olmasına rağmen sosyal medyada hala geniş bir takipçi kitlesine sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isim sık sık söylemleriyle gündem olmayı başarırken cesur pozlarıyla da zaman zaman birçok yorum alıyor.
Yine gündeme oturan Yereli bu sefer babasıyla yaptığı paylaşımla tepki çekti. Türkiye’nin ilk milli hentbolcularından olan Serdar Yereli, 52 yaşında İzmir’de yaşamını kaybetmişti. Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani bir kalp krizi geçirerek hayata veda eden babasını mezarında ziyaret etti.
Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyareti, sosyal medya hesabında "Kocam babamla tanıştı" başlığıyla paylaştı.
Serel Yereli bu görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın