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Boşanmanın Eşiğindeki Eşiyle Barışan Feyza Altun'un Yaptığı Romantik Paylaşım Goygoycuların Diline Düştü!

Boşanmanın Eşiğindeki Eşiyle Barışan Feyza Altun'un Yaptığı Romantik Paylaşım Goygoycuların Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 12:22

Şu sıralar sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edilen ve paylaşımları merakla beklenen Feyza Altun, fenomen dünyasını tek tek mercek altına almıştı.. Dilan Polat ile başladığı bu süreçte adeta korkulu rüya haline gelen avukat Feyza Altun, özel hayatıyla da gündem oldu. Eşiyle boşanma aşamasına gelip tekrar barıştıktan sonra goygoycuların diline düşen Altun'a yapılan yorumlar güldürdü.

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Altun, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Fenomen avukat, son günlerde özel hayatı ve gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Altun, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Fenomen avukat, son günlerde özel hayatı ve gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenomen avukat Feyza Altun, sosyal medya hesaplarından ikinci eşi İlker Sungurlar'ı ve birlikte oldukları fotoğrafları kaldırarak ayrılık söylentilerine neden olmuştu. Bir programa katılan Altun, bu iddialara yanıt vererek Sungurlar ile boşanma davası açmadıklarını, evliliklerinde bazı sorunlar yaşadıklarını ancak sorunları çözmeyi umduklarını belirttmişti.

Fenomen avukat Feyza Altun, sosyal medya hesaplarından ikinci eşi İlker Sungurlar'ı ve birlikte oldukları fotoğrafları kaldırarak ayrılık söylentilerine neden olmuştu. Bir programa katılan Altun, bu iddialara yanıt vererek Sungurlar ile boşanma davası açmadıklarını, evliliklerinde bazı sorunlar yaşadıklarını ancak sorunları çözmeyi umduklarını belirttmişti.

"İlk evliliğimi 24 yaşında yaptım, 26 yaşında çocuğumu doğurdum. 27 yaşında da boşandım. Bana şiddet uygulamaya kalkacak erkeğin vay haline. Eski eşimle ayrılığımızda özel bir sebep yok, olmadı" şeklinde konuşan Altun, İlker Sungurlu ile boşanmanın eşiğinde olduklarını söylemişti.

"İlk evliliğimi 24 yaşında yaptım, 26 yaşında çocuğumu doğurdum. 27 yaşında da boşandım. Bana şiddet uygulamaya kalkacak erkeğin vay haline. Eski eşimle ayrılığımızda özel bir sebep yok, olmadı" şeklinde konuşan Altun, İlker Sungurlu ile boşanmanın eşiğinde olduklarını söylemişti.

Fakat ikili arayı düzeltti. Birlikte fotoğraflarını paylaşmaya başlayan çiftimizden geçtiğimiz gece oldukça romantik bir paylaşım geldi. "Pardon daha önce hiç tanışmış mıydık? Tanışmış gibiyiz. Herkesten çok sevmiş gibiyiz. Her şeye rağmen vazgeçmemiş gibiyiz. Pardon, bakar mısınız? @ilkersungurlar" notunu düşen Altun'un eşi ile tekrardan barışması ise goygoyculara malzeme oldu!

Fakat ikili arayı düzeltti. Birlikte fotoğraflarını paylaşmaya başlayan çiftimizden geçtiğimiz gece oldukça romantik bir paylaşım geldi. "Pardon daha önce hiç tanışmış mıydık? Tanışmış gibiyiz. Herkesten çok sevmiş gibiyiz. Her şeye rağmen vazgeçmemiş gibiyiz. Pardon, bakar mısınız? @ilkersungurlar" notunu düşen Altun'un eşi ile tekrardan barışması ise goygoyculara malzeme oldu!
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