Boşanmanın Eşiğindeki Eşiyle Barışan Feyza Altun'un Yaptığı Romantik Paylaşım Goygoycuların Diline Düştü!

Şu sıralar sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edilen ve paylaşımları merakla beklenen Feyza Altun, fenomen dünyasını tek tek mercek altına almıştı.. Dilan Polat ile başladığı bu süreçte adeta korkulu rüya haline gelen avukat Feyza Altun, özel hayatıyla da gündem oldu. Eşiyle boşanma aşamasına gelip tekrar barıştıktan sonra goygoycuların diline düşen Altun'a yapılan yorumlar güldürdü.