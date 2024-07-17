Ne de Güzel Olmuşsundur Beyazlar İçinde: Evlilik Teklifi Dillere Düşen Kadir Ezildi Sonunda Nişanlandı

'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapan ve temizlik takıntısıyla tanınan Kadir Ezildi, düğün hazırlıklarını takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi toplamıştı. Sevgilisinin kim olduğu merak edilen isim, geçtiğimiz saatlerde müstakbel eşine evlenme teklifinde bulundu. İkili aynı günün akşamında ise nişanlandı.