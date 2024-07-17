Ne de Güzel Olmuşsundur Beyazlar İçinde: Evlilik Teklifi Dillere Düşen Kadir Ezildi Sonunda Nişanlandı
Ne de Güzel Olmuşsundur Beyazlar İçinde: Evlilik Teklifi Dillere Düşen Kadir Ezildi Sonunda Nişanlandı
'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapan ve temizlik takıntısıyla tanınan Kadir Ezildi, düğün hazırlıklarını takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi toplamıştı. Sevgilisinin kim olduğu merak edilen isim, geçtiğimiz saatlerde müstakbel eşine evlenme teklifinde bulundu. İkili aynı günün akşamında ise nişanlandı.
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Temizlik Avcıları programı ile tanınan Kadir Ezildi, En Hamarat Benim programının sunuculuğunu üstlenmesinin ardından tanınırlığını oldukça arttırdı bildiğiniz gibi.
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Daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Ezildi bu sefer yaptığı evlilik hazırlıklarıyla büyük ilgi görüyordu.
Sevgilisini sır gibi saklayan Kadir Ezildi, geçtiğimiz saatlerde ettiği evlenme teklifi ile müstakbel eşini ilk defa paylaşmıştı.
Evlenme teklifi ettiği günün akşamında, beyaz takım elbisesi ile dikkat çeken Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile nişanlandı.
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