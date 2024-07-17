Mert Demir'in Araya Rihanna'yı Katıp Serenay Sarıkaya'ya Olan Aşkını İtiraf Etmesi Romantiklikte Boyut Atlattı
Mert Demir'in Araya Rihanna'yı Katıp Serenay Sarıkaya'ya Olan Aşkını İtiraf Etmesi Romantiklikte Boyut Atlattı
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mert Demir, tarzıyla ve parçalarıyla dikkat çeken şarkıcılardan biri. Günüzümdeki diğer sanatçılara göre oldukça klasik bir tarz benimseyen Mert Demir'in paylaştığı son gönderide tercih ettiği görüntü ve altına yazdığı romantik not dikkatlerden kaçmadı.
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Ne yapsa Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk bir türlü gerçekçi bulunmayan Mert Demir şu sıralar aşk hayatı dışında neredeyse hiç gündeme gelmiyor desek yeridir.
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Sarıkaya'nın Demir'in konserlerinden bir an olsun çıkmadığı, yoğun temposuna rağmen her konseri ilk sıradan izlediği bu ilişki günümüzün en gözde aşklarından biri.
Sıkça reklam amaçlı ilişki yaşadıkları iddialarıyla eleştirilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, bu kez Mert Demir'in sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına düştüğü notla dikkat çekti. Sarıkaya'nın aşkını dile getirdiği o paylaşımlara ve yorumlara son derece alışkın olsak da bu sefer hamle Mer Demir'den geldi...
Tercih ettiği sıra dışı kıyafetlerle anılan Mert Demir Instagram profilindeki fotoğraflarla sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz ki. Kısa pantolonunun altına giydiği beyaz çorapları ve üstüne giydiği beyaz atletiyle yeni bir fotoğraf paylaşan isim dayanamayıp aşkını dile getirdi.
Mert Demir, bu görüntüsünün yanında, altına düştüğü 'romantik' sözlerle ayrı olay oldu. Sarıkaya'ya olan aşkını itiraf ettiği düşünülen isim "senden sonrası yalan, istemem rihannayı bile." ifadelerini kullanınca yorumlar gecikmedi.
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