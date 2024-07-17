Mert Demir'in Araya Rihanna'yı Katıp Serenay Sarıkaya'ya Olan Aşkını İtiraf Etmesi Romantiklikte Boyut Atlattı

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mert Demir, tarzıyla ve parçalarıyla dikkat çeken şarkıcılardan biri. Günüzümdeki diğer sanatçılara göre oldukça klasik bir tarz benimseyen Mert Demir'in paylaştığı son gönderide tercih ettiği görüntü ve altına yazdığı romantik not dikkatlerden kaçmadı.