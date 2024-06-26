Serenay Sarıkaya'nın Gözlerine Bakarak Şarkı Söyleyen Mert Demir Sevgilisine Öpücük Gönderirken Sahnede Kaydı!
Serenay Sarıkaya'nın Gözlerine Bakarak Şarkı Söyleyen Mert Demir Sevgilisine Öpücük Gönderirken Sahnede Kaydı!
Geçtiğimiz gece konser veren sevgilisi Mert Demir'i sahnede izlemek için 'en sevdiğim şarkı çalıyor' diye koşturan Serenay Sarıkaya'nın aynı konserde Mert Demir tişörtüyle hem kendinden geçtiği anlar hem de ünlü şarkıcının gözlerine bakarak şarkı söylediği dakikalar gündem oldu. Konser sonunda sevgilisine ve seyircilere öpücükler gönderen şarkıcının sahnede ayağı kaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimilerine iddiaların başladığı ilk günden bu yana gerçekçi gelmeyen hatta el ele görüntüleri çıkınca bile kimsenin inandırıcı bulunmadığı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi bu seneye damgasını vuran ilişkilerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde dudak dudağa kameralara yakalanan taze çiftimiz buna rağmen yine ve yeniden samimi bulunamamış ve oldukça eleştirilmişti.
Sevgilisinin konserine rol arkadaşlarını da toplayıp giden ve delirircesine eğlenen Sarıkaya'ya Mert Demir gözlerinin içine bakarak "Gözlerime Bak" şarkısını söyledi.
İşte o romantik anlar 👇
Kendinden geçerek şarkılara eşlik eden ünlü oyuncu "O tişört benim" dediği tişörtle birlikte katıldı konsere, sahnedeki sevgilisiyle de poz vermeden edemedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konser sonrası kuliste buluşan çifte kumrular poz verirken bile aşklarını göstermeden edemedi!
Aşkından deli divane olmuşcasına öpücükler savuran Mert Demir'in o esnada az daha düşmesi yürekleri ağızlara getirdi!
Mert Demir'in öpücük gönderirken sahnede kaydığı anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın