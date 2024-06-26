Serenay Sarıkaya'nın Gözlerine Bakarak Şarkı Söyleyen Mert Demir Sevgilisine Öpücük Gönderirken Sahnede Kaydı!

Geçtiğimiz gece konser veren sevgilisi Mert Demir'i sahnede izlemek için 'en sevdiğim şarkı çalıyor' diye koşturan Serenay Sarıkaya'nın aynı konserde Mert Demir tişörtüyle hem kendinden geçtiği anlar hem de ünlü şarkıcının gözlerine bakarak şarkı söylediği dakikalar gündem oldu. Konser sonunda sevgilisine ve seyircilere öpücükler gönderen şarkıcının sahnede ayağı kaydı.