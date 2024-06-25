Uraz Kaygılaroğlu'nun Kızı Ada'yla İlgili Yapılan Yoruma Verdiği Cevap İlgi Çekti: "Kendim İçin Yaşıyorum"
Uraz Kaygılaroğlu'nun Kızı Ada'yla İlgili Yapılan Yoruma Verdiği Cevap İlgi Çekti: "Kendim İçin Yaşıyorum"
Şu sıralar Aşık Shakespeare isimli oyunuyla turneye çıkan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fotoğrafının altına kızı hakkında yapılan yoruma sessiz kalmayan Kaygılaroğlu'nun cevabı olay oldu!
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2014 senesinde dünyaevine giren ve evliliklerinin üçüncü senesinde sevimli kızlarını kucağına alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ikilisi 2019 senesinde aldıkları boşanma kararıyla gündeme damga vurmuştu.
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Kızı Ada'yla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından bahsettiren Uraz Kaygılaroğlu ekran önündeki başarıları dışında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Sayna Soleimanpour'la yeni bir aşka yelken açan ünlü isim son zamanlarda değişen tarzıyla gündeme gelmeye ve eleştirilmeye devam ediyor. Sevgilisinin sergisi için poz veren isim yayınlanan fotoğrafların ardından büyük bir lince maruz kalmıştı.
Şu sıralar "Aşık Shakespeare" isimli tiyatro turnesi için sahneye çıkan Kaygılaroğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor.
"Gelen gelsin saadetle, Giden gitsin selametle. efesus çarşısı no: XI" notuyla yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinden "Arkadaşlarla heyecanla bekliyorduk gösterini ama vazgeçtik. Çeşme'den bu sıcakta kalkıp da gelemeyeceğiz. Bu gezdiğin yerlere Ada'yı da getir bence onun fotolarını görmek hayranlarına daha iyi gelecek emin ol." yorumuna Uraz Kaygılaroğlu sessiz kalamadı.
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Cevap olarak "İyi tatiller Emel Hanım, gelememenize üzüldüm. Başkaları için değil kendim için yaşıyorum:) kızımı da benden çok düşünüyor olmanız beni mutlu etti(!)" yazan ünlü ismin sözleri ilgi odağı oldu.
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