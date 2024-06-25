Uraz Kaygılaroğlu'nun Kızı Ada'yla İlgili Yapılan Yoruma Verdiği Cevap İlgi Çekti: "Kendim İçin Yaşıyorum"

Şu sıralar Aşık Shakespeare isimli oyunuyla turneye çıkan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fotoğrafının altına kızı hakkında yapılan yoruma sessiz kalmayan Kaygılaroğlu'nun cevabı olay oldu!