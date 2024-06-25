Rap Dünyasının Yükselen İsmi Çakal Aşk Hayatıyla İlgili Sosyal Medyadan Gelen Sorulara Yanıt Verdi!
Rap Dünyasının Yükselen İsmi Çakal Aşk Hayatıyla İlgili Sosyal Medyadan Gelen Sorulara Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=UUOXp...
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan, şarkılarıyla listlelerin başına yerleşmeyi her seferinde başaran, rap dünyasının yükselen isimlerinden Çakal Onedio'nun YouTube kanalına konuk oldu! Teoman'la yaptığı düetten aşk hayatına birçok sıraya samimi cevaplar veren rapçinin itiraflarına gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepimizin Çakal olarak tanıdığı fakat gerçek ismi Emirhan olan, sempatik tavırlarıyla kendini sevdirmeyi başaran genç rapçi şöhret basamaklarını hızlı adımlarla çıktı ve günümüzün en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendine has bir dinleyici kitlesi elde eden, her şarkısıyla listelerin başına yerleşen ünlü rapçi bu hafta Onedio'nun YouTube kanalına konuk oldu.
Danla Bilic'le yaşadığı kısa süreli aşkla gündeme bomba gibi düşen Çakal'ın ayrılık sonrası "Damlarsın" isimli şarkısıyla eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülmüştü. Sosyal medyadan gelen sorulara yanıt veren isim aşk hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
"Damlarsın şarkısı gerçekten düşündüğümüz kişi için mi yazıldı?" sorusuna "Hayır gerçekten kafiye için yazıldı. Ama düşündüğünüz kişi için yazıldığını düşünüyorsanız öyle de düşünebilirsiniz." dedi.
"Seni çok seven birisini mi tercih edersin elde edemediğin birini mi?" sorusuna "Elde edemediğim birini, ben aşık oluyorum öyle olunca. Biri beni ghostlayınca veya beni istemezse, büyük aşk..." şeklinde yanıt veren rapçi eski sevgilisi hakkındaki sorulara da yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son ilişkisini bitirme nedeni bir şarkı olsaydı 'Beni Her Yerden Engellemiş' olurdu diyen Çakal soruya espirili bir cevap verdi.
"Kaybedince değerini anladığım bir ilişkim birkaç defa oldu, fakat ayrıldığımıza pişman olduğum hiçbir ilişkim olmadı." diyen isim sözlerini böyle noktaladı.
Hepsi ve daha fazlası için videoyu buradan izleyebilirsiniz👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın