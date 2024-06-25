Rap Dünyasının Yükselen İsmi Çakal Aşk Hayatıyla İlgili Sosyal Medyadan Gelen Sorulara Yanıt Verdi!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan, şarkılarıyla listlelerin başına yerleşmeyi her seferinde başaran, rap dünyasının yükselen isimlerinden Çakal Onedio'nun YouTube kanalına konuk oldu! Teoman'la yaptığı düetten aşk hayatına birçok sıraya samimi cevaplar veren rapçinin itiraflarına gelin birlikte bakalım 👇