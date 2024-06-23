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Bikinileriyle Ortalığı Yıkan Ünlü İsimlerin Arasından Plajların Yıldızını Seçiyoruz!

Bikinileriyle Ortalığı Yıkan Ünlü İsimlerin Arasından Plajların Yıldızını Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 17:30

Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler de kendilerini deniz kenarında güneşlenmeye ve mavi sulara bıraktı. Bikinili pozlarını paylaşmaktan geri durmayan isimlerden plajın yıldızını birlikte seçelim!

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