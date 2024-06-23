Bikinileriyle Ortalığı Yıkan Ünlü İsimlerin Arasından Plajların Yıldızını Seçiyoruz!
Bikinileriyle Ortalığı Yıkan Ünlü İsimlerin Arasından Plajların Yıldızını Seçiyoruz!
Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler de kendilerini deniz kenarında güneşlenmeye ve mavi sulara bıraktı. Bikinili pozlarını paylaşmaktan geri durmayan isimlerden plajın yıldızını birlikte seçelim!
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Melis Sezen
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Dilan Çiçek Deniz
Burcu Esmersoy
Neslihan Atagül
Hadise
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İrem Derici
Hazar Ergüçlü
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