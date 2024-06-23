Buz Dolu Fıçıda Kalma Furyasına Mustafa Sandal da Katılınca Akımın Sahibi Çağla Şıkel'den Yorum Gecikmedi!
Buz Dolu Fıçıda Kalma Furyasına Mustafa Sandal da Katılınca Akımın Sahibi Çağla Şıkel'den Yorum Gecikmedi!
Çağla Şıkel'in başlattığı buz dolu fıçıya girme furyasından sonra Mus₺afa Sandal da kendini buz dolu küvete attı.
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Çağla Şıkel'in geçtiğimiz yaz buz dolu fıçıya girdiği anlar hepimize ufak çaplı bir şok yaşatmıştı. Karanlık inzivaya çekilmesiyle birlikte ritüelleri ülkemize kazandıran Şıkel o zamanlar gündeme damga vurmuştu.
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Meditasyon denince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan ünlü isim bu anları sosyal medya hesabından paylaşmış, ardından dillere düşmüştü.
Mustafa Sandal'da bu furyaya katılan isimlerden biri oldu... Sıcaklardan kurtulup serinlemek için mi yaptı, Şıkel'in meditasyonuna mı özendi orasını bilemiyoruz!
İşte o anlar 👇
Çağla Şıkel'den "Bana deli dediler şimdi herkes🤗" cevabı gecikmedi...
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