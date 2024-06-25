Ala Tokel 21 Yaşındaki Futbolcu Sevgilisiyle Aralarındaki Yaş Farkına Yapılan Eleştirilere Sessiz Kalmadı
Ala Tokel 21 Yaşındaki Futbolcu Sevgilisiyle Aralarındaki Yaş Farkına Yapılan Eleştirilere Sessiz Kalmadı
Ünlü Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Ala Tokel ilişkisinin ilk gününden bu yana gündemden düşmüyor. Sevgilisiyle aralarında dokuz yaş olan Tokel ilk defa yapılan yorumlar hakkında konuştu.
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Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri olan ve büyük bir takipçi kitlesine sahip influencer Ala Tokel şu sıralar adından daha sık bahsettirir oldu.
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Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile randevuya çıkan Danla Bilic ve Ala Tokel magazin kameralarına yakalanmış ve ne yapacaklarını bilemedikleri tavırlarla ilgi odağı olmuşlardı.
Habertürk'te yer alan habere göre nişanlanan yeni çiftimiz Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım yüzükleri ile dikkat çekmiş ve evlilik yolunda ilk adımı attıkları düşünülmüştü.
Ünlü futbolcudan önceki sevgilisi Çağrı Şahin ile yaş farklarıyla gündeme gelen ve oldukça konuşulan Ala Tokel, yaşın kendileri için bir şey ifade etmediğini söylemişti.
Yaş polemiğiyle adını duyduğumuz isim "Bu Ala Tokel neden sürekli kendinden yaşça küçük erkeklerle sevgili oluyor, şimdiki sevgilisi 21 yaşındaymış" tweetiyle bu gibi yorumlara sessizliğini bozarak cevabıyla gündeme geldi.
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"Ben mutluyum, o mutlu. Yasa dair hicbi sorun yasamiyoruz. Farketmiyoruz bile. Siz burda yazmadikca aklimiza dahi gelmiyor. Cunku hissettiklerimiz ve kafamiz bir. Baska bi sey dusunmuyoruz. Cok mutluyuz. Ve umarim sonsuza dek surer. Baska sorusu olan?" diyen isim 9 yaşlık yaş farkı hakkında böyle konuştu...
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