Ayrılığın Kaçıncı Evresi? Jipini Satan İrem Derici Kendisine 12 Milyon Lira Değerinde Yeni Bir Araba Aldı

Geçtiğimiz aylarda Gökhan Fırat'la ilişkilerini ani bir kararla bitiren İrem Derici ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Ekol TV'nin haberine göre İlişkisinin bitmesiyle sarı jipini satan isim milyon liralık arabasının fiyatıyla gündem oldu.