Ayrılığın Kaçıncı Evresi? Jipini Satan İrem Derici Kendisine 12 Milyon Lira Değerinde Yeni Bir Araba Aldı
Ayrılığın Kaçıncı Evresi? Jipini Satan İrem Derici Kendisine 12 Milyon Lira Değerinde Yeni Bir Araba Aldı
Geçtiğimiz aylarda Gökhan Fırat'la ilişkilerini ani bir kararla bitiren İrem Derici ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Ekol TV'nin haberine göre İlişkisinin bitmesiyle sarı jipini satan isim milyon liralık arabasının fiyatıyla gündem oldu.
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Gökhan Fırat'la yaşadığı yedi aylık ilişkisini aniden bitiren ardından, hayatına kaldığı yerden devam eden İrem Derici güçlü duruşuyla çok konuşulmuştu.
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Ayrılık sonrası paylaşımlarına son hızda devam eden Derici "Erkolar kapatılsın" gibi sözleriyle çok konuşulmuş ve sonuna kadar "bekarlık sultanlıktır" demişti.
Aşk hayatıyla adından bahsettiren ve aradığı aşkı bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı Ekol TV kameralarına yakalandı.
Ayrılıkla birlikte sarı jipini satan İrem Derici'nin 12 milyon lira değerindeki özel plakalı aracı dudak uçuklattı!
"Yeni araba aldım, oturdum ağladım arabanın içinde niye aldım diye?" diyen isim ayrılık üstüne yaptığı hareketle şaşırttı.
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