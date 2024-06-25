Yediği Linçler Sonrası Sigara ve Alkolü Bırakacağını Defalarca Söyeleyen Serdar Ortaç Sözünü Tuttu!

Pop müziğin efsane isimlerinden biri olan Serdar Ortaç şu sıralar alkolü ve sigaraya bıraktığını açıkladığı anlarla ve konserden yayılan görüntüleriyle bir an olsun gündemden düşmüyor. Alkolü bırakma sözünü tutup tutmayacağı kestirilemeyen isim şaşırtan bir video paylaştı.