Yediği Linçler Sonrası Sigara ve Alkolü Bırakacağını Defalarca Söyeleyen Serdar Ortaç Sözünü Tuttu!
Yediği Linçler Sonrası Sigara ve Alkolü Bırakacağını Defalarca Söyeleyen Serdar Ortaç Sözünü Tuttu!
Pop müziğin efsane isimlerinden biri olan Serdar Ortaç şu sıralar alkolü ve sigaraya bıraktığını açıkladığı anlarla ve konserden yayılan görüntüleriyle bir an olsun gündemden düşmüyor. Alkolü bırakma sözünü tutup tutmayacağı kestirilemeyen isim şaşırtan bir video paylaştı.
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Bir dönemler Türk popunun efsane isimilerinden olan, çıkarttığı şarkıları dinletmeyi yıllar sonra bile başaran Serdar Ortaç şu sıralar sağlık sorunlarıyla adından bahsettiriyor.
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Sahnelere ayakta duramayacak şekilde çıkan ve şarkılarının yarısına eşlik etmediği söylenen Ortaç, MS hastalığıyla yıllardır mücadele ederken izlediği hayat biçimi kendisini oldukça yormuş olcak ki zaman zaman verdiği sözlerle konuşuluyordu.
Harbiye konseri sonrası fena linçlenen ünlü isim açtığı yayında sigara ve alkolü bırakacağını açıklamış fakat geçtiğimiz gün başka bir yayınında ettiği küfürlerle gündeme gelmişti.
Bugün kamera karşısına geçen şarkıcı sigara ve alkolü bıraktığını söyledi ve yapılan "hayatının en doğru kararını verdin" gibi yorumlara "30 sene boşa yaşamışım" cevabını verdi. Geçtiğimiz gün Harbiye konserinde dinleyiciyle buluşan isim "artık erken kalkmaya da başladım, Harbiye açık hava ana baba günüydü, çok güzel geçti. Ve 7'de uyandım, şahane" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar👇
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Bunun konserine para verip giden var mı hala 😀 konserine gidenin kendine saygısı yok bence 😀 çünkü daha rezalet bir konser verecek ünlü yok 😀 eskidendi o S.O... Devamını Gör
bok bırakırsın boşu boşuna yaşamış olabilirsin belki ama keyif alarak yaşamak apayrı 😒😒
benimkini tutsun