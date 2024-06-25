Eşiyle Birlikte Ceza Konserine Giden Emre Karayel'in Sagopa Ceza Küslüğüne Verdiği Cevap Kırdı Geçti!
Eşiyle Birlikte Ceza Konserine Giden Emre Karayel'in Sagopa Ceza Küslüğüne Verdiği Cevap Kırdı Geçti!
Ceza konserine eşiyle giden Emre Karayel'in muhabir Akif Yaman'ın sorduğu Ceza Sagopa küslüğü hakkındaki yorumu kırdı geçirdi!
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Yılların küslüğü Sagopa Kajmer ve Ceza arasındaki buzları bilmeyen yoktur. İkili zaman zaman ölüm haberleri sonrası birbirlerine attıkları mesajlarla gündeme gelse de aradaki soğukluk bir türlü geçmiyor.
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Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Sagopa'ya yaptığı paylaşımla destek veren ve baş sağlığı dileyen rapin bir diğer dev ismi Ceza bu küslüğü yeniden gündeme getirmişti.
Uzun yılardır kavgalı olan ikilinin günün birinde tamamen barışacağı umutsuzca beklenirken ortada dolaşan iddialar dışında gerçek neden bir türlü açıklığa kavuşamamıştı.
Ceza konserine katılan Emre Karayel 2. sayfa muhabirleri Akif Yaman'ın sorduğu soruya verdiği "Küs olduklarından bile haberim yok" yanıtıyla kırdı geçti!
İşte o anlar 👇
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