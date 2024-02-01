Küfürler Saydıran Fuat Ergin, Türkçe Rap Üstatları Ceza ve Sagopa Kajmer'in Niye Küstüğünü İlk Kez Açıkladı

Birkaç hafta önce Sagopa Kajmer'le küfürlerin havada uçuştuğu bir polemiğe giren Fuat Ergin, hızını alamadı. Bu sefer de Mirgün Cabas'ın programında Sagopa Kajmer ve Ceza'nın küslüğüne dair bomba açıklamalarda bulundu!