Küfürler Saydıran Fuat Ergin, Türkçe Rap Üstatları Ceza ve Sagopa Kajmer'in Niye Küstüğünü İlk Kez Açıkladı
Küfürler Saydıran Fuat Ergin, Türkçe Rap Üstatları Ceza ve Sagopa Kajmer'in Niye Küstüğünü İlk Kez Açıkladı
Birkaç hafta önce Sagopa Kajmer'le küfürlerin havada uçuştuğu bir polemiğe giren Fuat Ergin, hızını alamadı. Bu sefer de Mirgün Cabas'ın programında Sagopa Kajmer ve Ceza'nın küslüğüne dair bomba açıklamalarda bulundu!
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Almanya'da 90'lı yıllarda başlayan Türkçe rap furyası, gurbetçi gençlerin kurduğu Cartel ile başlayan macerayla Türkiye'ye de sıçramıştı.
Şimdilerde Türkçe rap'in üstadı olarak adlandırılan Sagopa Kajmer ve Ceza başta olmak üzere Fuat Ergin isimlerle Türkiye'ye gümbür gümbür uyarlanan Cartel rüyası başını alıp gitmişti.
90lı yıllarda Türkçe rock ve pop çok daha önde, Türkçe rap ise kendine yer bulmaya çalışan bir konumdaydı. Şimdilerde bu kadar rağbet gören bir müzik tütü olmasının sebebi ise şüphesiz, Sagopa Kajmer ve Ceza'nın öncülüğünde çok sağlam temeller atılarak işlenen türkçe rap sevgisi oldu.
Fakat sonra ne olduysa oldu, bilmiyoruz! Sıkı iki dost olan ve beraber "Neyim Var ki" gibi kült bir şarkıya imza atan Sagopa ve Ceza, 2000'li yılların ortasında kavga etti ve birbirlerine sert dissler atmaya başladı.
Belki denk gelmişsinizdir, olaylar geçtiğimiz günlerde Mesutcan Tomay ve Ali Biçim'in S.O.B.A PODCAST programına konuk olan Fuat Ergin'in Ceza ve Sagopa Kajmer'e alenen laf etmesi üzerine yeniden alevlendi. Sagopa Kajmer'in tersinin nasıl döndüğünü kendi gözleriyle gören Fuat Ergin, açıklamalarından nasibini almıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Mirgün Cabas'ın programına konuk olan Fuat Ergin, bir sır gibi saklanan ve kimsenin anlamlandıramadığı Sagopa ve Ceza'nın küsme sebebi hakkında ilk kez konuştu!
Anlatılacak çirkinliklerin haddi hesabı yok diyen Fuat Ergin, o dönemlerde birbirlerinin ayaklarını kaydırmak için birçok şey yaptıklarını söyledi ve "Bence sinsilik ve kıskançlık var bunun altında." yorumunda bulundu.
Ayrıca, Ceza'nın Medcezir albümündeki tüm beatlerin Sagopa'ya ait olduğunu ve haklarını alamadığı için de aralarının bozulmaya başladığını belirten Fuat Ergin, asıl olayın 2003 sonu 2004 başlarında patlak verdiğini açıkladı.
Merak edenleriniz için Fuat Ergin'in açıklamalarını şöyle bırakıyor 👇
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