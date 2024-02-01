Pavyon Gündemi Sıcakken Bir Hikaye de Müjdat Gezen'den Geldi: Usta İsimlerle Pavyon Anısı Kahkaha Attırdı
Pavyon Gündemi Sıcakken Bir Hikaye de Müjdat Gezen'den Geldi: Usta İsimlerle Pavyon Anısı Kahkaha Attırdı
Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin ardından gündeme bomba gibi düşen pavyon meselesine bir yorum da Müjdat Gezen'den geldi. Müjdat Gezen, usta isimlerle pavyon anısını anlattı!
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Yılmaz Erdoğan'ın hem kaleme aldığı hem de başrol oyuncularından biri olarak yer aldığı İnci Taneleri, son haftaların en çok konuşulan ve merak edilen dizisi.
Sebebi ise fragmanıyla beraber pavyon kavramının yeniden patlamış olması! Son birkaç haftadır her yerde onu görüyoruz: Elbisesiyle, dansıyla herkes her yerde 'İnci Taneleri' dizisinin Dilber'ini konuşuyor.
Elbette Hazar Ergüçlü yalnızca dansı ve elbisesiyle değil, muhteşem oyunculuk performansıyla da dikkat çekiyor. Fakat şu da bir gerçek ki damga vurana Dilber sahnesi sebebiyle büyük bir pavyon tartışması başladı ülkede!
Kimileri pavyonun uzun yıllara dayanan bir kültür olduğunu savunuyor, kimileri enteresan bir şekilde pavyon dansçısı olmaya özeniyor, kimileriyse kati suretle sert çıkıyor ve pavyonların kökünden kapatılması gerektiğini savunuyor.
Ülkemizin gündemi böyledir, bir gün parlayan ertesi gün çabuk söner o yüzden bu iş nereye gidiyor şimdilik kestiremiyoruz. Ama dizinin veya oyuncunun hedef alınacağı bir durum olmadığı da ortada, İnci Taneleri'nde "pavyondan" öte birçok saklı hikayeyle bulaşacağız gibi duruyor çünkü!
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Küçük bir özetle durumu toparladıysak şimdi asıl meselemize dönüyoruz! Şimdiye kadar çok ünlü ismimiz konuyla alakalı fikrini belirtti, kimileri kan kustu kimileri tepkileri anlamsız buldu. Geçtiğimiz dakikalarda bir pavyon yorumu da usta oyuncu Müjdat Gezen'den geldi.
YouTube programı "Müjdat Gezen ile Bizim Ev"de bu hafta Seksenler'in unutulmaz oyuncusu Sevda Türkad'ı ağırlayan Müjdat Gezen, en az kendi kadar usta diğer isimlerle yaşadığı eğlenceli pavyon anısını anlattı!
Müjdat Gezen, Perran Kutman, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Gülşen Bubikoğlu ve Münir Özkul'un da yer aldığı 1981 yılının filmi "Gırgıriye"yi çekerken Adile Naşit'in "Ben hiç pavyona gitmedim" demesi üzerine hemen rezervasyon yaptırdığını ve arkadaşlarını pavyona götürdüğünü söyledi.
"Oraya gidince o kızların hepsi Adile'yi, Perran'ı, Ayşen'i, Münir Özkul'u görünce sarıldı." diyen Müjdat Gezen, adetin öyle olduğunu ve bir kızın gelip onların masasında oturduğunu dile getirdi.
Pavyon dansçısının rakısı çok, bir büyük bardağı mideye indirdiklerini görünce Adile Naşit'le beraber çok şaşırdıklarını belirten Müjdat Gezen işin aslının rakı şişesinde su, sürahide rakı olduğunu sonradan anladıklarını söyledi!
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Merak edenleriniz için, sohbetin tamamına buradan ulaşabilirsiniz!
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