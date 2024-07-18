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Alpaslan Öztürk'ün Yeni Yaşını Kutlayan Ebru Şancı'nın Doğum Günü Mesajına Eşinden Sitem Geldi

Alpaslan Öztürk'ün Yeni Yaşını Kutlayan Ebru Şancı'nın Doğum Günü Mesajına Eşinden Sitem Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 11:18

Eşi Alpaslan Öztürk'ün doğum gününü kutlamak isteyen Ebru şancı paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü not yüzünden eşinden sitem yedi!

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Bir süre "Söylemezsem Olmaz" programında yer alan ve ardından şartlar uyuşmadığı için programı bırakan Ebru Şancı gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Bir süre "Söylemezsem Olmaz" programında yer alan ve ardından şartlar uyuşmadığı için programı bırakan Ebru Şancı gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Eskiden tanınan mankenlerden biri olan isim, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 senesinde yaptığı evlilikle modellik kariyerini bitirmiş ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeker olmuştu.

Eskiden tanınan mankenlerden biri olan isim, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 senesinde yaptığı evlilikle modellik kariyerini bitirmiş ve ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeker olmuştu.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat isminde üç çocukları olan çift bu karelerle büyük beğeni toplamaya devam ederken, Şancı geçtiğimiz gün Öztürk'ün doğum gününü kutlamak için bir paylaşımda bulundu.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat isminde üç çocukları olan çift bu karelerle büyük beğeni toplamaya devam ederken, Şancı geçtiğimiz gün Öztürk'ün doğum gününü kutlamak için bir paylaşımda bulundu.

Ebru Şancı'nın paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı "nice mutlu yıllara ❤️🎂 @ozturkgram" notu Alpaslan Öztürk tarafından son derece 'sade' bulundu!

Ebru Şancı'nın paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı "nice mutlu yıllara ❤️🎂 @ozturkgram" notu Alpaslan Öztürk tarafından son derece 'sade' bulundu!

Kendini tutamayan Öztürk fotoğrafın altına yorum atmadan duramadı 👇

Kendini tutamayan Öztürk fotoğrafın altına yorum atmadan duramadı 👇
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Kutlamayı beğenmeyen eşine övgü yağdıran Şancı, yine yaranamadı yine yaranamadı...

Kutlamayı beğenmeyen eşine övgü yağdıran Şancı, yine yaranamadı yine yaranamadı...

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