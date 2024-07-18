Bahar Dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaparken Kameralara Yakalandı
Bahar Dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaparken Kameralara Yakalandı
Gazetemagazin'in haberine göre, Bahar dizisindeki Timur rolüyle ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir ilgi ile karşılaşan Mehmet Yılmaz Ak sezonun bitmesiyle soluğu tatilde aldı. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren isim sevgilisiyle tatil yaparken kameralara yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar dizisinde canlandırdığı Timur karakteriyle zaman zaman güldüğümüz bazen de nefret ettiğimiz Mehmet Yılmaz Ak, hem büyük bir ilgiyle takip edilen, hem de sosyal medyada ses getiren isimlerden biri olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargı, Yalan Dünya gibi dizilerde canlandırdığı karekterlerin dışında farklı birçok yeteneğini gösteren Mehmet Yılmaz Ak, yoğun çekim temposu sonrası soluğu tatilde aldı.
Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan Mehmet Yılmaz Ak Bodrum'da sevgilisi Almira Ahri ile görüntülendi.
Doktor Tümör deniz keyfi yaptığı sevgilisiyle aşka geldi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın