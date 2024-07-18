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Bahar Dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaparken Kameralara Yakalandı

Bahar Dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaparken Kameralara Yakalandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 10:42

Gazetemagazin'in haberine göre, Bahar dizisindeki Timur rolüyle ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir ilgi ile karşılaşan Mehmet Yılmaz Ak sezonun bitmesiyle soluğu tatilde aldı. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren isim sevgilisiyle tatil yaparken kameralara yakalandı.

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Bahar dizisinde canlandırdığı Timur karakteriyle zaman zaman güldüğümüz bazen de nefret ettiğimiz Mehmet Yılmaz Ak, hem büyük bir ilgiyle takip edilen, hem de sosyal medyada ses getiren isimlerden biri olmuştu.

Bahar dizisinde canlandırdığı Timur karakteriyle zaman zaman güldüğümüz bazen de nefret ettiğimiz Mehmet Yılmaz Ak, hem büyük bir ilgiyle takip edilen, hem de sosyal medyada ses getiren isimlerden biri olmuştu.

Yargı, Yalan Dünya gibi dizilerde canlandırdığı karekterlerin dışında farklı birçok yeteneğini gösteren Mehmet Yılmaz Ak, yoğun çekim temposu sonrası soluğu tatilde aldı.

Yargı, Yalan Dünya gibi dizilerde canlandırdığı karekterlerin dışında farklı birçok yeteneğini gösteren Mehmet Yılmaz Ak, yoğun çekim temposu sonrası soluğu tatilde aldı.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan Mehmet Yılmaz Ak Bodrum'da sevgilisi Almira Ahri ile görüntülendi.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan Mehmet Yılmaz Ak Bodrum'da sevgilisi Almira Ahri ile görüntülendi.

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