Bahar Dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaparken Kameralara Yakalandı

Gazetemagazin'in haberine göre, Bahar dizisindeki Timur rolüyle ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir ilgi ile karşılaşan Mehmet Yılmaz Ak sezonun bitmesiyle soluğu tatilde aldı. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren isim sevgilisiyle tatil yaparken kameralara yakalandı.