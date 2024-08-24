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Mert Ramazan Demir Sorusunu Duyunca Arkasına Bakmadan Kaçan Afra Saraçoğlu'nun Tavırları "Bıktık" Dedirtti

Mert Ramazan Demir Sorusunu Duyunca Arkasına Bakmadan Kaçan Afra Saraçoğlu'nun Tavırları "Bıktık" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 21:13

Karaköy’de görüntülenen Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir sorusunu duyduktan sonra gösterdiği tavır 'Bıktık artık' dedirtti.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.

Çiftin olaylı başlayan ve bir dargın bir barışık ilerleyen aşkları magazin gündeminin de sosyal medyanın da dilinden düşmüyor biliyorsunuz ki.

Çiftin olaylı başlayan ve bir dargın bir barışık ilerleyen aşkları magazin gündeminin de sosyal medyanın da dilinden düşmüyor biliyorsunuz ki.

Son olarak birbirlerini takipten çıkartarak ayrılığı ilan eden çiftimiz ayrı ayrı da çok konuşulmaya da devam ediyor. Saraçoğlu tatilin tadını çıkarırken Mert Demir ise gecelerde eğlenirken görüntülenmişti hatırlarsanız.

Son olarak birbirlerini takipten çıkartarak ayrılığı ilan eden çiftimiz ayrı ayrı da çok konuşulmaya da devam ediyor. Saraçoğlu tatilin tadını çıkarırken Mert Demir ise gecelerde eğlenirken görüntülenmişti hatırlarsanız.

Tatilini bitiren ve geçtiğimiz saatlerde Karaköy’de görüntülenen Afra Saraçoğlu, bu kez de Mert Ramazan Demir sorusu karşısında gösterdiği tavır ile gündeme geldi.

Tatilini bitiren ve geçtiğimiz saatlerde Karaköy’de görüntülenen Afra Saraçoğlu, bu kez de Mert Ramazan Demir sorusu karşısında gösterdiği tavır ile gündeme geldi.

Eski sevgilisinin ismini duyunca arkasına bile bakmadan yürüyüp giden Saraçoğlu'nun tavırları "Bıktık artık, ne bu havalar?" dedirtti.

Eski sevgilisinin ismini duyunca arkasına bile bakmadan yürüyüp giden Saraçoğlu'nun tavırları "Bıktık artık, ne bu havalar?" dedirtti.
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