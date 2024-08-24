Koşun, Burcu Biricik'i Doğumdan Sonra İlk Kez Gördük: 24 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Koşun, Burcu Biricik'i Doğumdan Sonra İlk Kez Gördük: 24 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic, yorgunluk attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezgi Mola süslendi.
Arzu Sabancı günün yürüyüşünü yaptı.
Şeyma Subaşı kucağını deldiren Melisa'ya bakımını uyguladı.
Gamze Erçel bugün de unutulmadı. Eşi Caner, nazar boncuklu çiçek getirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şevval Şahin Afrika örgüsü yaptırdı.
Sinem Kobal, rol arkadaşı Alp Navruz'a poz verdi.
Müge Boz, Rika'nın ailesine baka baka egzersiz yaptığı anları paylaştı.
Başak Dizer, NOW Tv'nin yeni sezon tanıtım filmi için görev başındaydı.
Burcu Biricik'i doğumdan sonra ilk kez gördük!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerimcan Durmaz, gelemeyenlere sahnesinden anları paylaştı.
Burak Deniz, Taro Emir Tekin'le fotoğrafına düştü.
Yasemin Tatlıses, "abiniz uyandı" dedi.
Demet Özdemir, Justin Timberlake'ten sonra bu sefer de Adele konserine gitti.
Berrak Tüzünataç, tam kadro keyifteydi: Edis, Umut Eker, Didem Soydan!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıla Türkoğlu yine su gibiydi.
Didem Soydan poz kesti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın