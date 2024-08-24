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Koşun, Burcu Biricik'i Doğumdan Sonra İlk Kez Gördük: 24 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Koşun, Burcu Biricik'i Doğumdan Sonra İlk Kez Gördük: 24 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 01:01

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Danla Bilic, yorgunluk attı.

Danla Bilic, yorgunluk attı.

Ezgi Mola süslendi.

Ezgi Mola süslendi.

Arzu Sabancı günün yürüyüşünü yaptı.

Arzu Sabancı günün yürüyüşünü yaptı.

Şeyma Subaşı kucağını deldiren Melisa'ya bakımını uyguladı.

Şeyma Subaşı kucağını deldiren Melisa'ya bakımını uyguladı.

Gamze Erçel bugün de unutulmadı. Eşi Caner, nazar boncuklu çiçek getirdi!

Gamze Erçel bugün de unutulmadı. Eşi Caner, nazar boncuklu çiçek getirdi!
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Şevval Şahin Afrika örgüsü yaptırdı.

Şevval Şahin Afrika örgüsü yaptırdı.

Sinem Kobal, rol arkadaşı Alp Navruz'a poz verdi.

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Müge Boz, Rika'nın ailesine baka baka egzersiz yaptığı anları paylaştı.

Başak Dizer, NOW Tv'nin yeni sezon tanıtım filmi için görev başındaydı.

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Burcu Biricik'i doğumdan sonra ilk kez gördük!

Burcu Biricik'i doğumdan sonra ilk kez gördük!
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